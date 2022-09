VIDEO: पवन कल्याण की 'Jalsa' ने की बंपर कमाई, खुशी में फैंस ने थिएटरों में की तोड़फोड़; जलाए पटाखे

अभिनेता-राजनेता चिरंजीवी के छोटे भाई पवन कल्याण (Pawan Kalyan) तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं. दक्षिण भारत में उनके बड़े प्रशंसक हैं और लोग उनके अभिनय को खूब पसंद करते हैं. हाल ही में एक्टर ने अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया था, जिसकी खुशी में उनके प्रशंसकों के लिए उनकी कल्ट फिल्म ‘जलसा’ (Jalsa) के स्पेशल शो पूरे आंध्र प्रदेश के लगभग 501 सिनेमाघरों में प्रदर्शित किए गए.

अल्लू अरविंद (Allu Arvind) के साथ त्रिविक्रम श्रीनिवास (Trivikram Srinivas) द्वारा एक्शन कॉमेडी फिल्म 2008 में रिलीज़ हुई थी और अब इसे फिर से दर्शाया गया. ये फिल्म उस साल एक ब्लॉकबस्टर थी और एक कल्ट फिल्म बन गई. फिल्म में पवन कल्याण लीड एक्टर हैं जबकि इलियाना और पार्वती मेल्टन उनके अपोजिट में लीड एक्ट्रेस हैं.

