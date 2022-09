PM नरेंद्र मोदी ने 'चिठ्ठी' लिखकर 'राजश्री प्रोडक्शन' को मनोरंजन इंडस्ट्री में 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने राजश्री प्रोडक्शंस (Rajshri Production) को उसकी स्थापना के 75 साल पूरे करने के अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि यह बैनर दशकों से ‘‘भारतीय संस्कृति और मूल्यों की सुंदरता’’ को प्रदर्शित कर रहा है. मुंबई स्थित मनोरंजन स्टूडियो के आधिकारिक ट्विटर पेज के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त को बैनर के प्रबंध निदेशक कमल कुमार बड़जात्या (Kamal Kumar Barjatya) को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा था.

प्रधानमंत्री ने पत्र में लिखा, ‘‘मैं अपने देश की आजादी के 75 साल और आपके सफर के 75 वर्ष पूरे होने पर आपको बधाई देता हूं. यह दिलचस्प है कि राजश्री प्रोडक्शंस ने हमारे स्वतंत्रता दिवस के दिन ही अपने 75 साल के सफर का जश्न मनाया. मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके परिवार और आपकी टीम को बधाई देता हूं और आपके भविष्य के सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं.’’ पत्र की प्रति ट्विटर पोस्ट में साझा की गई थी.

A letter from honorable PM @narendramodi ji congratulating Rajshri Productions on the completion of 75 years in the business of Media and Entertainment!#75YearsOfRajshri #Gratitude pic.twitter.com/naHCsHt7Nl

— Rajshri (@rajshri) September 28, 2022