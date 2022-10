Ponniyin Selvan box office: मणिरत्नम व ऐश्वर्या राय की फिल्म ने पहले दिन तोड़े रिकॉर्ड्स, की ताबड़तोड़ कमाई

मणि रत्नम (Mani Ratnam) की मैग्नम ओपस ‘पोन्नियिन सेलवन 1’ (Ponniyin Selvan 1) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है जिसका मूवी लवर्स लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. फिल्म को लेकर लोगों की शानदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. मालूम हो कि इस फिल्म के ट्रेलर में देखे गए दृश्यों से लोग एक्साइटेड थे और रिलीज होते ही टिकट खिड़की पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. फिल्म 2 भागों में बनाई गई है जिसका पहले भाग को 500 करोड़ की लागत से बनाया गया है. इसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, चियान विक्रम, कार्थी और तृषा कृष्णन अहम रोल में है. बहरहाल, यहां हम आपको फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देते हैं.

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने Twitter पर बताया कि ‘बॉक्स ऑफिस पर #PonniyinSelvan भाग 1 के लिए असाधारण शुरुआत (EXCEPTIONAL opening)…फिल्म ने TN में #Valimai के बाद साल की तीसरी सर्वश्रेष्ठ ओपनिंग के रूप में उभरी है. #PonniyinSelvan1 (sic). वहीं हिंदी में इसने पहले दिन 1.5 करोड़ और केरल में 2.5 करोड़ का कलेक्शन दर्ज किया है. बात अगर इसके टोटल कलेक्शन की करें तो दुनिया भर में पहले दिन इसने 40-50 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो इस साल किसी भी तमिल फिल्म के लिए सबसे अधिक आंकड़ा है. आपको बता दें कि मणिरत्नम की पोन्नियिन सेलवन 1 को पहले से ही क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रेस्पांस मिल रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी.

EXCEPTIONAL opening for #PonniyinSelvan part 1 at the Box office.

Film has comfortably managed 3rd best opening of the year in TN after #Valimai and #Beast.#PonniyinSelvan1

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 30, 2022