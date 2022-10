PS1 Box Office: मणि रत्नम की पहली फिल्म ने बनाया रिकॉर्ड, तमिलनाडु में किया 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन

मणि रत्नम (Mani Ratnam) की फिल्म ‘पोन्नियिन सेल्वन’ (Ponniyin Selvan) उनकी ऐसी मूवी बन गई है, जिसने तमिल ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है. इसमें एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) और विक्रम (Vikram) ने लीड रोल प्ले किया है. इसमें सभी कलाकारों की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया है. ट्रेड रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि फिल्म ने वर्ल्डवाइड 460 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है.

ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक्स रमेश बाला के ट्वीट के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म ने सोमवार को तमिलनाडु के बॉक्स ऑफिस (Ponniyin Selvan Box Office) पर 200 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन (Ponniyin Selvan Box office in Tamil) कर लिया है. तमिल में ये 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. ये तमिल की पहली फिल्म है, जो 200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई है. इसके वर्ल्डवाइड कलेक्शन को लेकर कहा जा रहा है कि ये रजनीकांत की 2.O के बाद तमिल की दूसरी हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है.

#PS1 joins the exclusive 200 Crs gross club in TN.. 🔥

First movie to do so..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 17, 2022