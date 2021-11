Pooja Hegde ने अक्षय-रितेश को दिया 'ग्रीन इंडिया चैलेंज', PIC देख बोला यूजर- Whisky की 'पब्लिसिटी'

पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) अपने अभिनय के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड में भी राज करती हैं. एक्ट्रेस के पास इन दिनों दर्जनों फिल्मों के प्रोजेक्ट हैं लेकिन फिलहाल वे प्रभास (Prabhas) स्टारर ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के जरिए पहली बार पूजा और प्रभास पर्दे पर रोमांस करते नजर आएंगे. फैंस दोनों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर पूजा अपनी तस्वीरों और एक्टीविटीज के जरिए लाखों फैंस का दिल जीत रही हैं. हाल ही में उन्होंने ‘ग्रीन इंडिया चैलेंज’ (Green India Challenge) को स्वीकार किया है.

Thank you #PoojaHegde ji for accepting #GIC nomination from @iamSushanthA garu and planting saplings as part of #GreenIndiaChallenge.

Hoping that your huge fan base across India would replicate what you have done today, in the interest of the better future.#Appreciate 🌱 pic.twitter.com/qK1IfSptOL

— Santosh Kumar J (@MPsantoshtrs) November 26, 2021