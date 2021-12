Pooja Hegde ने पूरी की 'Radhe shyam' की डबिंग, मकर संक्राति पर Prabhas संग बयां करेंगी Love Story

साउथ सिनेमा (South Cinema) से लेकर बॉलीवुड में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) इन दिनों सुर्खियों में छाई हैं. बहुत जल्द एक्ट्रेस ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) में आने वाली हैं जिसमें वे प्रेरणा के किरदार में होंगी और विक्रमादित्य के रोल में सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) होंगे. 350 करोड़ रुपए की लागत से बनी राधे श्याम हिंदी के अलावा तेलुगू लैंग्वेंज में भी रिलीज होगी. अभिनेत्री पूजा ने तेलुगू में इसकी डबिंग का काम पूरा कर लिया है और वे बाकी पेंडिंग काम निपटा रही हैं. इस बारे में ‘राधे श्याम’ की टीम ने एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है.

हाल ही में ‘राधे श्याम’ मेकर्स की ओर से ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की गई है जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेस मुस्कुराते हुए दिख रही हैं. इस फोटो के कैप्शन में लिखा, ‘हमारा रिलीज के करीब एक और स्टेप! हमारी प्रेरणा #PoojaHegde राधे श्याम की डबिंग पूरी कर ली है.. फिल्म मकर संक्राति के दौरान 14 जनवरी 2022 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.’ अब पूजा अपने को-स्टार संग मिलकर रोमांटिक ड्रामा का प्रमोशन शुरू करेंगे.

Yayy! We are one more step closer to the release! ❤

Our Prerana #PoojaHegde wrapped up Dubbing for #RadheShyam ✌

In Theaters from Jan 14th 2022#Prabhas @hegdepooja @director_radhaa @justin_tunes @UV_Creations @GopiKrishnaMvs @TSeries @radheshyamfilm pic.twitter.com/VEm2qEJIQi

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) December 3, 2021