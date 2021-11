Prabhas के फैंस का खत्म हुआ इंतजार, प्लेलिस्ट में 'Radhe Shyam' का पहला गाना सुनने के लिए रहें तैयार

प्रभास (Prabhas) ने हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘आदिपुरुष’ (Adipurush) की शूटिंग खत्म की है जिसकी जानकारी डायरेक्टर ओम राउत ने ट्विटर पर दी है, लेकिन रिलीज के लिए दर्शकों को अगस्त, 2022 तक इंतजार करना होगा. इसी के साथ प्रभास की नई फिल्म ‘राधेश्याम’ (Radhe Shyam) का पोस्टर रिलीज हुआ है. जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभास के फैंस ‘राधेश्याम’ (Radhe Shyam Poster) के ताजा अपडेट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हाल ही में एक फैन ने इस फिल्म की टीम के खिलाफ एक सुसाइड नोट तक लिखा था, जो काफी ट्रेंड कर रहा है. इसी बीच मेकर्स ने ‘राधेश्याम’ का नया पोस्टर रिलीज कर इसके पहले गाने को लेकर भी जानकारी दी है.

UV Creations की ओर से ट्विटर पर एक पोस्ट में ‘राधेश्याम’ को लेकर कहा गया है कि इंतजार खत्म हुआ और अपनी प्लेलिस्ट में ‘राधेश्याम’ (Radhe Shyam First Song) का पहला गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइए. जानकारी के अनुसार, फिल्म का पहला ऑडियो सॉन्ग (Radhe Shyam Audio Song) 15 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. पिछले दिनों ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी किया था और इस लोग इसका गाना सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

The wait is over! ☺️☺️

Get ready for the #FirstRadheShyamSong to dominate your playlist! 💓 #RadheShyam

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/HMPELs2Bsz

— UV Creations (@UV_Creations) November 13, 2021