Prithviraj Sukumaran Birthday: पृथ्वीराज सुकुमारन को जन्मदिन पर मिला KGF फेम प्रशांत नील से खास तोहफा, जानिए

सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन (Prithviraj Sukumaran) के जन्मदिन के खास मौके पर प्रशांत नील (Prashanth Neel) द्वारा निर्देशित मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘सालार’ (Salaar) का एक नया पोस्टर आज जारी कर दिया गया है. दिलचस्प बात ये भी है कि प्रशांत नील निर्देशित फिल्म भी होम्बले फिल्म्स बैनर तले बन रही है और इस प्रोडक्शन की केजीएफ फ्रेंचाइजी और हालिया रिलीज कंतारा खूब वाहवाही बटोरी रही है. विजय किरागंदूर द्वारा निर्मित, सालार के पोस्टर को देख कहा जा सकता है कि इस तरह के किरदार में सेट होने के लिए पृथ्वीराज जैसे व्यक्ति की जरूरत थी. अभिनेता फिल्म में वर्धराज मन्नार का किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे. मलयालम उद्योग के सुपरस्टार होने के नाते वे एक ऐसी आभा लेकर आते हैं, जो सालार की कहानी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकती है. इस पोस्टर को प्रभास ने भी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है.

पृथ्वीराज सुकुमारन के जन्मदिन पर सालार का नया पोस्टर जारी

‘सालार’ फिल्म में पृथ्वीराज का वर्धराजा किरदार प्रभास के जैसा होगा, यह इन दो सितारों के बीच एक जबरदस्त ड्रामा लाएगाी और दर्शकों के लिए फिल्म में देखने के लिए दोनों स्टार आकर्षण का केंद्र होंगे. पृथ्वीराज के किरदार के बारे में बोलते हुए निर्देशक प्रशांत नील ने कहा, ‘पृथ्वीराज जैसे सुपरस्टार का फिल्म में होना एक बहुत खुशी की बात है. हमारे पास इससे बेहतर वरदराज मन्नार नहीं हो सकता था. जिस तरह से उन्होंने फिल्म में इतना बड़ा किरदार निभाया है, वो उन पर सही बैठता है. उनके जबरदस्त प्रदर्शन के साथ निश्चित रूप से फिल्म एक अलग पैमाने पर जाने वाली है. मलयालम उद्योग के एक सुपरस्टार होने के नाते उनके पास एक बहुत बड़ा प्रशंसक आधार है, जो उन्हें स्क्रीन पर इतना बड़ा किरदार निभाते हुए देखकर असल में खुशी से पागल हो जाएगा.

Presenting ‘ ’ from #Salaar.

Parallel or mainstream, Arthouse or commercial, he has always made sure to strike a balance n delivered stupendously with an entertaining n engaging act. To the most versatile @PrithviOfficial a very Happy Birthday. pic.twitter.com/LlCBuc6Tkd

— Hombale Films (@hombalefilms) October 16, 2022