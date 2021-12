बाहुबली Prabhas की को-स्टार Anushka Shetty अब Naveen Polishetty संग करेंगी धमाल, रिलीज हुआ फिल्म का पोस्टर

प्रभास (Prabhas) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के प्रमोशन में बिजी हैं और इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अभिनेता राजामौली की फिल्म बाहुबली के जरिए देश और दुनियाभर में लोकप्रिय हुए हैं जिसमें वे अनुष्का शेट्टी (Anushka Shetty) संग नजर आए थे. इस फिल्म के दौरान इन दोनों स्टार्स के बीच अफेयर की भी खबरें थीं लेकिन बाद में इन्हें सिर्फ अफवाह कहा गया. हालांकि, दर्शक इस जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर देखने की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन फिलहाल ये दोनों अलग-अलग प्रोजेक्ट में बिजी हैं. जहां प्रभास अभिनेत्री पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के साथ नजर आ रही हैं तो वहीं अनुष्का शेट्टी को नवीन पॉलिशेट्टी (Naveen Polishetty) के साथ अप्रोच किया गया है.

अभिनेता नवीन पॉलीशेट्टी (Naveen Polishetty) ने हाल ही में कॉमिक-ड्रामा ‘जाति रत्नालु’ (2021) (Jathi Ratnalu) के साथ दर्शकों का दिल जीता है जिसमें वे एक आईटी नौकरी के इच्छुक जोगीपेट श्रीकांत के रोल में नजर आते हैं. साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के डायरेक्शन में बन रही नई फिल्म में एक रोमांचक किरदार में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म में अनुष्का शेट्टी भी अहम भूमिका में होंगी. जी हां, इस बार की जानकारी खुद फिल्म मेकर्स ने अपने सोशल अकाउंट पर ट्वीट पोस्ट कर दी है.

Happy Birthday @NaveenPolishety. We are extremely happy to join hands with #NaveenPolishetty on #ProductionNo14

Starring @MsAnushkaShetty & @NaveenPolishety

Directed by #MaheshBabuP

Produced by @UV_Creations#HBDNaveenPolishetty #Anushka48 #NaveenPolishetty3 pic.twitter.com/hI8DnOBxZw

— UV Creations (@UV_Creations) December 26, 2021