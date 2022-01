'RRR' के बाद Prabhas की Radhe Shyam पर गिरी कोरोना की गाज, रिलीज डेट हुई पोस्टपोन, फैंस को लगा बड़ा झटका

कोरोना अबकी बार नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Corona With Omicron Varient) के साथ देशभर में हमलावर है. हर दिन इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. लगातार इसकी गाज सिनेमा जगत पर गिरते हुए देखने के लिए मिल रही है. बीते दिनों ही एकता कपूर जैसे कई सेलिब्रिटीज कोविड पोजिटिव हुए हैं. ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामले और सरकार की सख्ती को देखते हुए फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) के बाद अब प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) स्टारर फिल्म ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) की रिलीज डेट को भी पोस्टपोन कर दिया गया है. इसे पहले संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था.

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राधे श्याम की टीम की ओर से इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है. यूवी क्रिएशन की ओर से फिल्म का एक पोस्ट ट्विटर पर शेयर किया गया है और उस पर लिखा हुआ है, ‘हमने पिछले कुछ दिनों अच्छी कोशिश की, लेकिन अब ओमिक्रोन वेरिएंट के बढ़ते मामले को देखते हुए हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार कर लेना चाहिए. ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam Release Date) प्यार और किस्मत की कहानी है और हमें पूरा भरोसा है कि इस मुश्किल घड़ी में आपका प्यार हमारी मदद करेगा. हम जल्द ही सिनेमाघरों में मिलेंगे.’ पोस्टर को शेयर करने के साथ ही कैप्शन में फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन करने का ऐलान भी किया गया.

We have to postpone the release of our film #RadheShyam due to the ongoing covid situation. Our sincere thanks to all the fans for your unconditional love and support.

We will see you in cinemas soon..!#RadheShyamPostponed pic.twitter.com/aczr0NuY9r

— UV Creations (@UV_Creations) January 5, 2022