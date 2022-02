Prabhas से लेकर Mahesh Babu तक, क्या राजनीति में जाने के लिए मुख्यमंत्री से मिले ये सुपरस्टार्स? जानिए वजह

टॉलीवुड की बड़ी हस्तियों ने फिल्म टिकट की कीमत के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेगास्टार चिरंजीवी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Jagan Mohan Reddy) मुलाकात की है. सीएम और साउथ स्टार्स के बीच हुई मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं. तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले प्रतिनिधिमंडल को जगन रेड्डी के साथ कुछ मूवी टिकटों की कीमतों के अलावा सिनेमा से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है.

टॉलीवुड के जाने-माने डायरेक्टर्स ने Unni Rajendran ने अपने सोशल अकाउंट पर आंध्रप्रदेश के सीएम के साथ हुई मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन पिक्चर्स में चिरंजीवी, प्रभास, महेश बाबू, राजामौली और कोराताला शिव विजय वाईएस जगन मोहन रेड्डी के साथ नजर आ रहे हैं. ये सभी लोग गुरुवार तड़के एक चार्टर्ड प्लेन से विजयवाड़ा सीएम से मिलने पहुंचे.

