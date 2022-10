Prince Review: पैसा वसूल है शिवकार्तिकेयन की कॉमेडी फिल्म प्रिंस, लोगों को पसंद आई फिरंगी संग लव कैमिस्ट्री

शिवकार्तिकेयन (Sivakarthikeyan) की कॉमेडी फिल्म प्रिंस (Prince) 21 अक्टूबर यानी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इसमें मारिया रयाबोशपका (Maria Ryaboshapka) उनकी लव इंटरेस्ट बनी हुई हैं. इस फिल्म के जरिए शिवकार्तिकेयन ने एक स्टैंड-अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया और अपने मजाकिया से फैंस को इंप्रेस करने में कामयाब हुए. आज वे तमिल इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद स्टार हैं, जिनके पास कई हिट फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है. लोगों के रिएक्शन्स से लगता है कि अभिनेता की प्रिंस भी हिट है. रिलीज के पहले दिन सुबह के शो में सिनेमाघरों में काफी दर्शक दिखे और लोगों ने प्रिंस को एक आइडल और फुल एंटरटेनर फिल्म बताया.

Prince को देखने के बाद लोगों ने की शिवकार्तिकेयन की तारीफ

प्रिंस को पांच में से चार स्टार देते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘#Prince को फुल एंटरटेनर और वन मैन शो बताया. शिव ने पूरी फिल्म को कैरी किया! शानदार मेकिंग! सेकेंड हाफ में कुछ मिनट पीछे रह गए. फिर भी पूरा पैकेज शानदार है. एक अन्य यूजर ने लिखा, ‘Prince Okayish & Good entertainer.. फन गारंटीड फिल्म है @Siva_Kartikeyan अन्ना रॉक्ड अगेन.’

#Prince complete entertainer! Worth the money Siva carrys whole movie! Brilliant making !

Few minutes lagging in 2 half. Yet completed package ? Loved it .. — புதுவை பித்தன் (@pudhuvaikarthi) October 21, 2022

#Prince – Okayish and Good entertainer

Fun Guarantee @Siva_Kartikeyan Anna

Rocked again — Rhodes (@delaruJon) October 21, 2022

एक मूवी लवर ने लिखा, ‘#प्रिंस फन रोलरकोस्टर, पक्का रोमकॉम, वन मैन शो @Siva_Kartikeyan द्वारा शो स्टीयर है… पहले हाफ में धीमी शुरुआत होती है और दूसरे हाफ चरम पर जाता है.’ वहीं ने लिखा, प्रिंस एक अच्छा कॉमेडी-ड्रामा है, जिसमें अनुदीप मजाकिया अंदाज में हैं.

#Prince Fun rollercoaster,Pucca romcom❤️

one man show by @Siva_Kartikeyan the show stealer…starts slow at the first half and goes to the peak at 2nd half

2nd half total ultiKurippa police station scene and climax portion bangam maxxxxGo…you’ll get fullfilled — LOKESH×MAVERICK (@itzloki_16) October 21, 2022



फिल्म देखने के बाद एक सिनेगोअर ने लिखा, ‘#Prince Review POSITIVES: 1. #Sivakarthikeyan 2. कास्टिंग 3. ड्यूरेशन 4. प्रोडक्शन वैल्यू 5. स्क्रिप्ट 6. म्यूजिक और BGM

निगेटिव 1. कुछ वन-लाइनर्स 2. कुछ दृश्य देखे गए कुल मिलाकर, #PrinceMovie पारिवारिक दर्शकों के लिए एक और #SK मार्क एंटरटेनर है.’

#Prince Review POSITIVES: 1. #Sivakarthikeyan

2. Casting

3. Duration

4. Production Values

5. Screenplay

6. Music & BGM NEGATIVES: 1. Some One-liners

2. Some scenes looked rushed Overall, #PrinceMovie is another #SK mark entertainer for Family Audiences #PrinceDiwali pic.twitter.com/VmRhMR5tPD — SUREN EL REY (@SurenRey7) October 21, 2022

तमाम यूजर्स ने प्रिंस को पैसा वसूल बताया है और स्टार कास्ट के परफोर्मेंस को सराहा है. फिल्म की ओपनिंग शानदार हुई है और वीकेंड पर ये अच्छा मुनाफा कर सकती है. फिल्म को लेकर यूजर्स के लिए शिवकार्तिकेयन ने भी ट्वीट किया है.

#Prince is all yours now Director @anudeepfilm ’s style of humour wil make you happy in this festive season ❤️ Enjoy this light hearted, simple yet fun film in cinemas with ur friends and family #PrinceFromToday #PrinceDiwali pic.twitter.com/mriJdjDx3r — Sivakarthikeyan (@Siva_Kartikeyan) October 20, 2022

कुछ ऐसी है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी में अंबु यानी शिवकार्तिकेयन को एक ‘गलती’ के लिए गांव के लोगों द्वारा बहिष्कृत किया जाता है. उनके पिता उलगनाथन (सत्यराज) भी ग्रामीणों से सहमत हैं और अपने बेटे को त्यागने के लिए तैयार हो जाते हैं. इसके बाद फ्लैशबैक आता है. अंबू जो कि एक अनियमित शिक्षक के किरदार में होते हैं लेकिन वे एक ब्रिटिश महिला जेसिका (Maria Ryaboshapka) की वजह से रेगुलर स्कूल जाने लगते हैं. क्योंकि जेसिका भी बतौर टीजर संस्था में शामिल होती है और उसके साथ अंबू को प्यार हो जाता है. उसे लगता है कि उसके पिता ब्रिटिश महिला से उसकी शादी के लिए हां कहेंगे, लेकिन एक वजह से वे इस रिश्ते को ठुकरा देते हैं. दरअसल, उलगनाथन के पिता यानी अंबू के दादा की अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में मौत हो गई थी. ऐसे में अंबू अपने पिता को कैसे मनाएगा और उसके ससुर कहानी बनाते हैं. इस तरह से फिल्म की कहानी कॉमेडी, रोमांस और सस्पेंस से भरी है जो दर्शकों को थिएटर्स तक खींचने में कामयाब रही.

Tags: Google search top trending query, Sivakarthikeyan, South indian actor, South Indian Films, South Indian Movies, Trending