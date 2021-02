prosenjit chatterjee

BJP लीडर डॉ अनिर्बन गांगुली (Dr Anirban Ganguly ) ने कोलकाता में एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी (Prosenjit Chatterjee) से मुलाकात की थी और अपने ट्विटर हैंडल पर उनकी मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की. बीजेपी नेता ने उन्हें अपनी बुक 'अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी (Amit Shah And The March of Bjp)' की एक कॉपी भी दी. डॉ अनिर्बन ने कहा प्रोसेनजीत से मिलकर बहुत खुशी हुई. हमें भारत के सांस्कृतिक केंद्र और दिल के रूप में देखे जाने वाले West Bengal को पहले वाली स्थिति में वापस लाना होगा. इस बैठक के बाद से कयास तेज हो गए है कि एक्टर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं. हालांकि प्रोसेनजीत चटर्जी ने इसे नकार दिया है.प्रोसेनजीत चटर्जी ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए और लिखा, 'डॉ अनिर्बान गांगुली के साथ मेरी मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं है. मैं एक्टिंग से ही जुड़े रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे वही आता है और अच्छा लगता है. उन्होंने कहा कि एक बंगाली के रूप में यह हमारी संस्कृति है कि मेहमानों का स्वागत करें, मैनें वही किया. पहले भी मैं यही करता रहा हूं. मैं उनके विचारों को पसंद करता हूं पर मेरे अपने भी विचार है.'डॉ अनिर्बान गांगुली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रोसेनजीत के साथ उनकी मुलाकात गैर-राजनीतिक थी. मैं प्रोसेनजीत से मिलना चाहता था, क्योंकि जिस तरह उन्होंने नेताजी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम किया था, उससे मैं प्रभावित था. मैं उस कारण उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता था. प्रोसेनजीत एक कलाकार हैं और समाज के सभी वर्गों में उन्हे पसंद किया जाता है.बता दें प्रोसेनजीत चटर्जी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री (Bangla Film Industry) के जाने पहचाने नाम है. उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों जैसे आंधियां (Aandhian), चोखेर बाली (Chokher bali), शंघाई (Shanghai) में भी काम किया है. इसके अलावा वो 80 से ज्यादा टॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा भी रहे हैं.