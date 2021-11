Ilaiyaraaja ने दी श्रद्धांजलि, Puneeth Rajkumar के निधन पर जलाया मोक्षदीप

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के स्टार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) शुक्रवार को दुनिया को अलविदा कह गए. उनका राजकीय सम्मान के साथ बेंगलुरु के कांतिराव स्टेडियम में अंतिम संस्कार किया गया. कर्नाटक के सीएम Basavaraj Bommai ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी. उनके परिवार में उनकी पत्नी अश्विनी रेवंत और बेटियां धृति-वंदीथा हैं. इस दुख की घड़ी में एक्टर Ilaiyaraaja ने उनके लिए मोक्ष दीप भी जलाया.

दरअसल, सोशल मीडिया पर Ilaiyaraaja का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें देखने के लिए मिल रहा है कि उन्होंने मंदिर में जाकर मोक्ष दीप जलाया. कुछ संगीतकार ने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के लिए तिरुवन्नामलाई में मोक्ष दीपम की पेशकश की थी, जब उनका पिछले साल निधन हो गया था. वहीं, डायरेक्टर Arivazhagan ने भी कुछ यादों को शेयर किया है. ‘पुनीत राजकुमार की यादों से बाहर नहीं आ सका. जहां भी अन्य क्षेत्र में अच्छी फिल्में आती हैं, आशा है कि वो सबसे पहले आएंगे और इसकी सराहना करेंगे. उनसे 4 बार मिला हूं और बहुत ही शानदार इंसान थे. अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे. आप हमेशा याद रहेंगे सर.’

Could not come out from d memories with #PuneethRajkumar Sir 😓 wherever Good movies comes in other region, hope he would be d first to come across & appreciate it.Met him 4 times and really a Great person with great hospitality & it shows all. You’ll be remembered ever Sir 🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/spMAB1XMYK

