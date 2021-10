नहीं रहे Puneeth Rajkumar लेकिन 'दुनिया' देखेंगी उनकी आंखें, पिता की तरह ही किया नेत्रदान

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के पावर स्टार पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) जहां अपनी एक्टिंग के दम पर दुनियाभर के फैंस के दिलों पर राज करते थे. वहीं, उनके निधन से सभी का दिल टूट गया है और चारों तरफ शोक की लहर है. ऐसे में अब उन्होंने दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया है, लेकिन आपको बता दें कि उनकी आंखें दुनिया देखेंगी. ये सराहनीय काम उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके पिता ने भी किया था. दक्षिणी सिनेमा (South Cinema) के दिग्गज एक्टर डॉ राजकुमार ने खुद 1994 में अपने पूरे परिवार की आंखों को दान करने का फैसला किया था. उनका 12 अप्रैल, 2006 को 76 साल की उम्र में हर्ट अटैक (Puneeth Rajkumar Heart Attack) आने से निधन हो गया था और अब पुनीत का भी निधन हर्ट के कारण ही हुआ है.

एक्टर चेतन कुमार ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘जब मैं अप्पू सर को देखने के लिए अस्पताल पहुंचा था तो डॉक्टरों की एक टीम उनकी आंखों को निकालने के लिए वहां पहुंची थी. जैसे डॉ राजकुमार और निम्मा शिवन्ना ने अपनी आंखों को दान कर दिया उसी तरह ही अप्पू सर ने भी.’ चेतन ने पोस्ट में एक्टर पुनीत के साथ अपनी एक फोटो भी शेयर की है. इतना ही नहीं उन्होंने सभी से नेत्रदान में सहयोग देने का आग्रह भी किया.

While I was at hospital to see Appu Sir, a medical group came to remove his eyes in 6-hour window after death

Appu Sir—like Dr Rajkumar & @NimmaShivanna—donated his eyes

Following in their footsteps & in Appu Sir’s memory, we must all pledge to donate our #eyes as well

I do so pic.twitter.com/MsNAv5zGZC

— Chetan Kumar Ahimsa / ಚೇತನ್ ಅಹಿಂಸಾ (@ChetanAhimsa) October 29, 2021