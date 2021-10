Breaking News: साउथ एक्टर Puneeth Rajkumar का हुआ निधन, अस्पताल के बाहर लगी प्रशंसकों की भीड़

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के पावर स्टार कहे जाने वाले एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) का शुक्रवार को निधन हो गया. आज यानी कि 29 अक्टूबर को हर्ट अटैक आने के बाद उन्हें बेंग्लुरु के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था. अब उनके निधन की जानकारी क्रिकेटर Venkatesh Prasad ने ट्विटर पर ट्वीट करके दी है. एक्टर ने 46 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है. उनके निधन के बाद राज्य छुट्टी की घोषणा भी की गई है.

पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar Health) को लेकर शुक्रवार को उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जा रहा है कि पहले उन्हें सीने में दर्द उठा, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि हर्ट अटैक बताया जा रहा है. अब क्रिकेटर वेंकटेस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनका निधन हो गया है. क्रिकेटर ने लिखा, ‘ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक्टर पुनीत राजकुमार नहीं रहे. उनके परिवार, दोस्त और फैंस को मेरी संवेदनाएं.’ इसके साथ ही उन्होंने फैंस से प्रार्थना की कि वो शांति बनाए रखें और उनके परिवार का सहयोग करें.

एक्टर के निधन की जानकारी मिलते ही उनके प्रशंसकों की भीड़ बेंगलुरु अस्पताल के बाहर पहुंच गई है. वो अपने चहेते की एक झलक पाने का इंतजार कर रहे हैं.

#WATCH | People gather outside Vikram Hospital, Bengaluru where actor Puneeth Rajkumar has been admitted

“He was brought with history of chest pain at 11:40 am, was non-responsive & in Cardiac Asystole, Advanced cardiac resuscitation has been initiated,” said hospital statement. pic.twitter.com/0bXI2mLB2z

— ANI (@ANI) October 29, 2021