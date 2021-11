Puneeth Rajkumar को मरणोपरांत प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा, मिलेगा कर्नाटक रत्न अवॉर्ड

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के सुपरस्टार दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) को प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा. इस बात का ऐलान राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Baswaraj Bommai) द्वारा किया गया कि एक्टर को कर्नाटक रत्न अवॉर्ड (Karnataka Ratna Award) से नवाजा जाएगा. वो राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने वाले 10वें व्यक्ति होंगे. उनका 29 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन (Puneeth Rajkumar Death) हो गया था. उन्होंने महज 46 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था.

बोम्मई ने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि ‘कई लोगों से चर्चा में करने के बाद उन्होंने पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न अवॉर्ड से सम्मानित करने का फैसला किया है. वो आज इसकी घोषणा करते हैं.’ सीएम ने ये भी कहा था कि ‘एक्टर का नाम अमर करने के लिए बहुत सारे सुझाव आए हैं. सरकार की भी इच्छा एक ही है. उनका अंतिम विश्राम स्थल उनके माता-पिता डॉ. राजकुमार और पर्वतम्मा राजकुमार की तरह डेवलप किया जाएगा.’

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದ ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೋತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

State Government has decided to honour late Sri #PuneethRajukumar with Karnataka Ratna award posthumously.#KarnatakaRatna

— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) November 16, 2021