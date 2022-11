पुनीत राजकुमार की वाइफ ने कर्नाटक के लोगों से की इमोशनल अपील, बताई 'अप्पू' की आखिरी इच्छा भी

कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपने फैंस और परिवार वालों की यादों में हैं. एक्टर को ना केवल उनकी फिल्मों बल्कि उनके समाज में नेक कामों के लिए भी याद किया जाता है. ऐसे में दिवंगत एक्टर की वाइफ अश्विनी ने कर्नाटक के लोगों से एक इमोशनल अनुरोध किया है साथ ही उनकी आखिरी इच्छा के बारे में भी बताया है. दरअसल, पुनीत की लास्ट फिल्म (Puneeth Rajkumar last Films) ‘Gandhada Gudi’ 28 अक्टूबर को रिलीज की गई है. ऐसे में इस फिल्म को लेकर ही अश्विनी ने बताया कि एक्टर की ये आखिरी इच्छा थी कि उनके फैंस इसे जरूर देखें, खासतौर पर कर्नाटक के लोग और उनके बच्चे.

पुनीत राजकुमार की वाइफ (Puneeth Rajkumar Wife Ashwini) ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल नोट शेयर किया है. इसे शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘आइए हम अपने बच्चों के लिए अपने जंगल को संरक्षित करें और उन्हें कर्नाटक की सुंदरता दिखाएं.’ Amoghavarsha द्वारा निर्देशित फिल्म जीजी यानी कि Gandhada Gudi को 28 अक्टूबर को रिलीज किया गया है. ये एक डॉक्यूड्रामा मूवी है. ये फिल्म दिखाती है कि पुनीत एडवेंचर और ट्रेवल के काफी शौकीन थे. इसमें वो कर्नाटक की समृद्ध जैव-विविधता की खोज करते हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी से भी अश्विनी ने की अपील

आपको बता दें कि पुनीत राजकुमार की वाइफ अश्विनी ने पीएम मोदी (PM Narendra Modi) से भी अपील की थी कि वो एक्टर की आखिरी फिल्म जरूर देखें. उन्होंने लिखा था, ‘नमस्ते नरेंद्र मोदी. आज भावुक कर देने वाला दिन है. क्योंकि आज Gandhada Gudi का हम ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं. ये प्रोजेक्ट अप्पू के दिल के काफी करीब था. वो हमेशा से आपसे बातचीत करना पसंद करते थे. आपका साथ व्यक्तिगत रूप से साझा करना पसंद करते थे’.

Namaste @narendramodi ಅವರೇ,

Today is an emotional day for us as we are releasing the trailer of #GandhadaGudi, a project close to Appu’s heart. Appu always cherished the interactions with you & would have loved to share with you in person.

Trailer link: https://t.co/36NncpkVK9 pic.twitter.com/ObdbyXTZ0M

