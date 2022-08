Aunty ट्रेंड करने वाले 'Liger' स्टार विजय देवरकोंडा के फैंस पर कड़ा एक्शन लेंगी Pushpa एक्ट्रेस, दी चेतावनी

साउथ की मशहूर एक्ट्रेस और होस्ट अनसूया भारद्वाज (Anchor Anasuya Bharadwaj) अभिनय के अलावा वे अपने बेबाक अंदाज को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो बात अलग है कि बहुत से लोगों को उनका ये रवैया पसंद नहीं आता और वे उन्हें ट्रोल करने लगते हैं. इन दिनों अनसूया को उनके उस ट्वीट की वजह से ट्रोल किया जा रहा है जिसे उन्होंने तेलुगू स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakona) और अनन्या पांडे (Ananya Panday) की हालिया रिलीज फिल्म ‘लाइगर’ के बाद पोस्ट किया था. अभिनेत्री ने पुरी जगन्नाध (Puri Jagannadh) निर्देशित फिल्म पर बिना नाम लिए ट्वीट किया था जिस पर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनके खिलाफ अश्लील कमेंट कर रहे हैं.

अनसूया के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे देवरकोंडा के फैंस

अनसूया के लेटेस्ट से एक बार फिर उनका विजय देवरकोंडा के फैंस (Vijay Deverakonda Fans) के बीच ऑनलाइन वार छिड़ गया है. तमाम यूजर्स अब ट्रोल और मीम्स के रूप में एक्ट्रेस के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं और उन्हें टैग करते हुए अभद्र प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक्ट्रेस के पोस्ट पर हजारों ट्वीट्स आ रहे है और तमाम यूजर्स उन्हें हैशटैग #आंटी को ट्रेंड कर रहे हैं. लगातार आ रहे है इस तरह के कमेंट्स से परेशान होने के बाद अब अनसूया ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने वाली हैं.

Here by..taking screenshot of every account abusing me..age shaming me by calling“Aunty”..involving my family into this and I will file a case and take it to a point where you will regret getting to me without any legit reason..this is my final warning..

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) August 26, 2022