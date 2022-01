रिलीज के 22 दिन बाद भी Allu Arjun की 'पुष्पा' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार, हिंदी वर्जन ने किया बड़ा कलेक्शन

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर फिल्म ‘पुष्पा’ (Pushpa: The Rise) को 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. मूवी ने वर्ल्डवाइड 250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. ऐसे में अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिल्म के हिंदी वर्जन ने 75 करोड़ के करीब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. रिजनल सिनेमा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि की तरह है. सुकुमार द्वारा निर्देशित इस फिल्म को क्रिसमस के मौके पर रिलीज की जाएगी.

अल्लू अर्जुन की फिल्म ‘पुष्पा’ (Allu Arjun Film Pushpa) को फैंस सिनेमाघरों में काफी इन्जॉय कर रहे हैं. इसे दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है. फिल्म सभी के लिए लाभकारी रही है. सभी पांच भाषाओं मलयालम, कन्नड़, तेलुगू, तमिल और हिंदी में हिट साबित हुई है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर लिखा, ‘पुष्पा के हिंदी वर्जन ने ’83’ को पीछे छोड़ते हुए रिलीज के तीसरे हफ्ते शुक्रवार 3.50 करोड़, शनिवार 6.10 करोड़, रविवार 6.25 करोड़, सोमवार 2.75 cr, मंगलवार 2.50 cr, बुधवार 2.25 cr, गुरुवार 2.05 cr और ये सारा मिलाकर मूवी भारत में अब तक कुल 72.49 cr का बिजनेस कर चुकी है.’

#Pushpa #PushpaHindi biz at a glance…

⭐️ Week 1: ₹ 26.89 cr

⭐️ Week 2: ₹ 20.20 cr

⭐️ Week 3: ₹ 25.40 cr

⭐️ Total: ₹ 72.49 cr#India biz.

⭐️ The numbers stated are approx numbers. Final numbers could be slightly higher/lower.

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 7, 2022