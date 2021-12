Pushpa Box office Collection: अल्लू अर्जुन की 'Pushpa' धमाकेदार शुरुआत, दो दिन में कमाए 100 करोड़

साउथ सिनेमा (South Cinema) के स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa the Rise) को 17 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. इसे रिलीज किए हुए अभी महज दो दिन ही हुए हैं और इतने कम समय यानी कि शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है. ये आंकड़ा वर्ल्डवाइड का है. इसे सुकुमार द्वारा निर्देशित किया गया है. क्रिसमस (Christmas 2021) तक इसके थिएटर में टिके होने की संभावना जताई जा रही है.

‘पु्ष्पा: द राइज’ (Pushpa: The Rise) को पैन इंडिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक बताया जाता है. इसे 17 दिसंबर को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया. इसका निर्माण दो भागों में किया गया है. ये आंध्र प्रदेश के शेषचलम क्षेत्र के लाल चंदन तस्करों के जीवन पर आधारित है.

#Pushpa has crossed ₹ 100 Crs Gross at the WW Box office in 2 days..

रिलीज के दूसरे दिन ही पुष्पा ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का ये कलेक्शन वर्ल्डवाइड है. ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ”पुष्पा’ ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-2.’ रमेश ने पुष्पा को लेकर कहा कि ये यूएस में भी शानदार प्रदर्शन कर रही है. उनके ट्वीट की मानें तो देशभर में अब तक फिल्म ने 9 करोड़ (1.30 मिलियन USD) का कलेक्शन कर लिया है.

#Pushpa crosses $1.30 Million at the #USA Box office..

#Pushpa did not release in many prominent countries outside India like #Malaysia, #Singapore, #Indonesia, #SouthAfrica, etc

This has affected the overseas biz big time.

Final opening day WW gross stands at ₹57.83 cr.

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) December 18, 2021