Pushpa के पोस्टर में Amul India ने बिगाड़ा Allu Arjun का नाम, एक्टर और Prime video ने दिया ये खतकनाक रिएक्शन!

अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) स्टारर ‘पुष्पा: द राइज’ (Pushpa: the Rise) ने देश और दुनिया के दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है जिसे देखो वो इसकी तारीफ करना नहीं थक रहा है. 250 करोड़ रुपए के बड़े बजट से बनी फिल्म के कुछ लोगों पर डायलॉग और गानों का भूत सवार है जो आए दिन ही रील्स बनाते हैं तो वहीं फिल्म जगत से ताल्लुक रखने वाले सेलेब्स पुष्पा की स्टारकास्ट के अभिनय के मुरीद होते दिख रहे हैं. बॉलीवुड के तमाम सेलेब्स (Bollywood celebs praise to Pushpa) तो पहले अल्लू अर्जुन की तारीफ कर चुके हैं और क्रिकेटर्स भी अभिनेता के प्रति अपनी दीवानगी जाहिर कर चुके हैं. अब इस फिल्म को अमूल इंडिया ने अनोखे अंदाज में ट्रीब्यूट दिया है.

जी हां, वही अमूल इंडिया जिसका देशभर के लोग दूध पीते हैं. हाल ही में अमूल इंडिया ने अपने सोशल अकाउंट पर एक पोस्टर शेयर की है जिसके जरिए सुकुमार की फिल्म को ट्रीब्यूट दिया गया है. पोस्टर में लिखा है Pushpack The Slice और उसके नीचे लिखा, Have some Amullu, Arjun!…तस्वीर में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल कार्टून के रूप में दिख रहे हैं. इस पोस्ट पर लाल चंदन के तस्क पुष्पराज का किरदार निभाने वाले एक्टर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

अल्लू अर्जुन अमूल इंडिया के फनी पोस्टर पर लिखा, Allu to Mallu to Amullu Arjun…उनके इस कमेंट को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं और सैंकड़ों यूजर्स के रिकमेंट कर चुके हैं. वहीं amazon prime video के ऑफीसियल पेज से इस पर कमेंट आया…’यह मख्खन फूल नहीं आग है..(this butter is not flower, it is fire)..’ अमूल ने कार्टून वाली तस्वीर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, अमूल टॉपिकल: नई एक्शन ड्रामा जबरदस्त हिट है…

आपको बता दें कि अपने अमूल टॉपिकल हैशटैग के तहत सबसे अधिक ट्रेंडिंग सबजेक्ट्स को कार्टून के जरिए शेयर करते हैं. चूंकि पुष्पा अभी मोस्ट ट्रेंडिंग फिल्म है लिहाजा इस कंपनी ने उसका पोस्टर शेयर किया है.

Tags: Allu Arjun, Allu arjun photos, Rashmika Mandanna