ISRO में पंचांग के बयान पर माधवन को हुआ गलती का अहसास, ट्रोल होने के बाद बोले 'मैं इसी लायक हूं, लेकिन...'

आर माधवन (R Madhavan) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘रॉकेट्रीः द नांबी इफेक्ट’ (Rocketry: The Nambi effect movie) का जोर-शोर से प्रमोशन कर रहे हैं. पिछले दिनों फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसमें अभिनेता की एक्टिंग को लोगों ने जबरदस्त सराहा था लेकिन हाल ही में अपने एक ट्वीट की वजह से उन्हें ट्रोल भी किया गया. अभिनेता के पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी और उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. अब माधवन ने एक नया ट्वीट किया है जिसमें उन्हें अपनी गलती का अहसास हो गया है और उन्होंने सभी से माफी भी मांग ली है.

माधवन को हुआ गलती का अहसास

आर माधवन ने नया ट्वीट कर लिखा, ‘मैंने Almanac को तमिल भाषा में पंचांग कहा..इसलिए मैं इसी लायक हूं’, मुझसे गलती हुई…लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मिशन मंगल में हमने सिर्फ दो इंजनों से जो हासिल किया वह अपने आप में रिकॉर्ड है.’ इसी के साथ उन्होंने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक @NambiNOfficial को टैग करते हुए लिखा, विकास इंजन एक रॉकस्टार है….तमाम लोगों द्वारा अनाप-शनाप बातें सुनने और अपना मजाक उड़ने के बाद अभिनेता ने ये बयान जारी कर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है.

I deserve this for calling the Almanac the “Panchang” in tamil. Very ignorant of me.❤️Though this cannot take away for the fact that what was achieved with just 2 engines by us in the Mars Mission.A record by itself. @NambiNOfficial Vikas engine is a rockstar. ❤️ https://t.co/CsLloHPOwN

माधवन की माफी पर मिले-जुले रिएक्शन

उसके इस पोस्ट पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘आप अपनी फिल्म का प्रमोशन कर सकते हैं, लेकिन कृपया एक ऐसे ओर्गेनाइजेशन पर ध्यान दें जिसने भारत को दुनिया में टॉप पर पहुंचाया है. कम से कम उन चीजों के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त करने से बचना चाहिए जिनके बारे में आप स्पष्ट या आश्वस्त नहीं हैं. हो सकता है कि आप फिल्म के लिए एक प्रचार बनाना चाहते थे, निश्चित रूप से ऐसा नहीं.’ वहीं तमाम लोग उनके सपोर्ट में खड़े हैं और कह रहे हैं आप बिल्कुल भी इस योग्य नहीं है…

You can promote your movie.

But please be considerate to an organisation which has taken India to take top of the world. At least refrain from uttering ignorance about things you are not clear or convinced about. Maybe you wanted to build a hype for the movie, certainly not so.

— Dr. P V Venkitakrishnan (@DrPVVenkitakri1) June 26, 2022