R Madhavan Troll: आर माधवन के ISRO के मंगल मिशन पर दिए बयान से हंगामा, ट्रोल्स ने एक्टर को कहा 'वाट्सअप अंकल'

माधवन (R Madhvan) इन दिनों अपनी अपकमिंग पेन इंडिया फिल्म ‘रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट’ (Rocketry: The Nambi Effect) को लेकर चर्चा में हैं. अब उन्होंने अपनी फिल्म का जोर-शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया है और इसी बीच वे अपने एक ट्वीट की वजह से ट्रोल्स का शिकार भी हो रहे हैं. दरअसल, हाल ही में ‘रहना है तेरे दिल में’ फेम स्टार ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, ‘इसरो (ISRO) ने अपने मंगल मिशन (Mars Orbiter Mission) के दौरान पीएसलीवी C-25 रॉकेट (PSLV C-25 rocket) को लॉन्च करने और उसे मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाने में हिंदू पंचांग की मदद ली थी. उन्होंने ये बातें तमिल भाषा में लिखी हैं जिस पर संगीतकार टी एम कृष्णा ने निराशा जताई और अभिनेता का वीडियो और इसरो की वेबसाइट (ISRO Website) का एक लिंक भी साझा किया है. वहीं दूसरी ओर उन्हें कई यूजर्स जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

Disappointed that @isro has not published this vital information on their website https://t.co/LgCkFEsZNQ Time to also consider a Mars Panchangam! https://t.co/VsD0xmswR9

माधवन को ‘Whatsapp अंकल’ बता रहे लोग

आर माधवन अपने एक ट्वीट ती वजह से एक पर्दे के चॉकलेट बॉय से अब ‘व्हाट्सएप अंकल’ में बदल गए हैं. अभिनेता-फिल्म निर्माता को साइंस से जुड़ी चीजों का ठीक से अध्ययन किए बिना निराधार दावे करने के लिए ट्रोल्स के निशाने पर हैं. अभिनेता की पोस्ट पर एक यूजर्स ने ट्वीट किया, ‘यह देखकर बहुत निराशा हुई, जो कभी तमिल रोमांटिक फिल्मों का पोस्टर बॉय हुआ करता था और अब व्हाट्सएप अंकल बन गया है.’ एक यूजर ने लिखा, ‘साइंस हर किसी के बस की बात नहीं है. साइंस को नहीं जानना ठीक है, लेकिन जब आपको इसकी जानकारी नहीं है कि चीजें कैसे काम करती हैं तो आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए. न कि कुछ वॉट्सएप स्टफ को कोट करके अपना मजाक बनवाना चाहिए.’ वहीं एक ने पोस्ट किया, ‘मंगलयान मिशन इसरो की उपलब्धि थी न कि कोई कॉमेडी.’

Science is not everyone’s cup of tea. It’s ok not to know Science. But it’s better to keep your bloody mouth shut when you’ve no idea as to how things actually work; instead of quoting some WhatsApp stuff and making a mockery of yourself #Madhavan #Rocketry #MarsMission

