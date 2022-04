R Madhvan के बेटे Vedaant madhavan ने Danish Open 2022 में जीता सिल्वर मेडल, विदेश में किया भारत का नाम रोशन

आर माधवन (R Madhavan) के बेटे वेदांत (vedaant madhavan) ने एक बार फिर अपने पिता का सिर फर्क से ऊंचा किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है. बेदांत माधवन ने डेनिश ओपन 2022 में तैराकी में रजत पदक जीता है. उन्होंने 1500 मीटर फ्रीस्टाइल तैराकी प्रतियोगिता (freestyle swimming event) में 15:57:86 का समय निकालते हुए सिल्वर मैडल हासिल किया है. इस खुशखबरी को को खुद एथलीट के पिता और अभिनेता माधवन ने अपने सोशल अकाउंट पर एक क्लिप शेयर कर बयां किया है.

Once again #Vedaanth made his father @ActorMadhavan proud and happy! @swim_sajan and @VedaantMadhavan won gold and silver respectively for India, at the #DanishOpen in Copenhagen. pic.twitter.com/h9lzsFec1V

— Sreedhar Pillai (@sri50) April 16, 2022