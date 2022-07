R Madhavan: आर माधवन के बेटे ने एक बार फिर बढ़ाया देश का मान, स्वीमिंग में तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

R Madhavan Son Vedaant Makes New Record: बॉलीवुड स्टार्स के साथ-साथ उनके स्टार किड्स भी काफी चर्चा में रहते हैं. अक्सर देखा जाता रहा है कि वो वो अपने पैरेंट्स के नक्शे कदम पर ही चलते हैं और एक्टिंग में ज्यादातर किड्स अपना करियर बनाने का फैसला करते हैं. ऐसे में बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में अपनी एक्टिंग का दम दिखा चुके एक्टर आर माधवन (R Madhavan) के बेटे ने इंडस्ट्री में नहीं बल्कि इससे दूर स्वीमिंग में अपना करियर बनाने की ठान रखी है. वो इस क्षेत्र में अपने पिता का खूब नाम रोशन कर रहे हैं. अब हाल ही में उनके वेदांत ने स्वीमिंग में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है. इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने का तांता लग गया है.

आर माधवन के बाटे ने नेशनल जूनियर रिकॉर्ड (c) 1500 मीटर फ्रीस्टाइल का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने गोल्ड मेडल जीत (R Madhavan Son Won Gold Medal) कर एक बार फिर से पिता और देश का मान बढ़ाया है. एक्टर ने भी बेटे की इस उपलब्धि के बारे में सोशल मीडिया पर फैंस को बताया है. वो वेदांत की इस बड़ी उपलब्धि से बहुत ही खुश हैं.

माधवन ने शेयर किया बेटे का वीडियो

आर माधवन ने ट्विटर पर बेटे वेदांत का एक वीडियो भी शेयर किया है. एक्टर ने वीडियो को शेयर करने के साथ ही लिखा, ‘कभी ना मत कहिए. फ्रीस्टाइल नेशनल जूनियर रिकॉर्ड तोड़ा’. उन्होंने इस वीडियो को शेर करने के साथ ही बेटे को भी टैग किया है. इसमें देखा जा सकता है कि कितनी तेजी से एक्टर के बेटे वेदांत तैराकी को पूरा कर रहे हैं. वहां लोग उनकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं. कमेंटेटर कहते हैं कि ’16 मिनट हो चुके हैं. उन्होंने 780मी. का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.’ इनके वीडियो को देखने के बाद लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं साथ ही वेदांत को खूब बधाई दे रहे हैं.

Never say never . ❤️❤️ National Junior Record for 1500m freestyle broken. ❤️❤️@VedaantMadhavan pic.twitter.com/Vx6R2PDfwc

— Ranganathan Madhavan (@ActorMadhavan) July 17, 2022