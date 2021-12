'Radhe Shyam' में Prabhas और Pooja Hegde को क्यों चुना गया? डायरेक्टर राधा कृष्ण ने दिया ये दिलचस्प जवाब

‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) के निर्देशक राधा कृष्ण कुमार (Radha Krishna Kumar) अपनी अपकमिंग फिल्म के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं और इसे खूब प्रमोट कर रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर सोशल मीडिया के जरिए प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) के बारे में भी प्रशंसकों से बातचीत कर रहे हैं. हाल ही में जब राधा कृष्ण से एक फैन ने पूजा हेगड़े को प्रोजेक्ट के लिए चुने जाने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, वह हमेशा पहली पसंद थीं और आपको ‘राधेश्याम’ देखने के बाद ही पता चलेगा.

She was always the first choice, you will know only after watching #RadheyShyam

एक शब्द में डिस्क्राइब नहीं होते प्रभास

पूजा के बाद जब प्रभास (Actor Prabhas) के सेलेक्शन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्टार को केवल एक शब्द में डिफाइन नहीं किया जा सकता है.

एक अन्य फैन ने उनसे फिल्म ड्यूरे्शन के बारे में प्रश्न किया तो निर्देशक ने जवाब दिया, ‘जब आप अपने दिल में कुछ कठिन करने का सोचते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड इसमें रुकावटें डालने की कोशिश करता है. मुझे लगता है कि ब्रह्मांड अपनी भूमिका निभा रहा है. हम सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं और कुछ नहीं #राधेश्याम.’

“When u wish for something hard in your heart, the whole universe will conspire to make it happen”. Antaaru ga!! I think the universe is playing it’s part we are just working to make u guys happy and nothing more #RadheyShyam

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) December 3, 2021