Prabhas और Pooja Hegde स्टारर 350 करोड़ की Radhe Shyam के पोस्टपोन को लेकर उड़ी अफवाह, रिलीज को है तैयार

प्रभास (Prabhas) और पूजा हेगड़े (Pooja Hegde) की अपकमिंग ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) के हर एक अपडेट को जानने के लिए इन दोनों स्टार्स के फैंस बेताब हैं और संक्राति के दिन इसे थिएटर में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं दूसरी राधा कृष्ण कुमार (Radha krishna Kumar) द्वारा निर्दशित फिल्म को लेकर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि मेकर्स इसे पोस्टपोन कर रहे हैं जिसका कारण है कोविड के लगाातार बढ़ते मामले. इसी बीच राधे श्याम की टीम की ओर से एक नया पोस्टर जारी किया गया है जिसमें यह बात साफ तौर से जाहिर हो चुकी है कि फिल्म अपनी निर्धारित डेट पर ही रिलीज होगी.

नए साल के मौके पर राधे श्याम (Radhe Shyam Twitter) के आधिकारिक ट्विटर पेज पर फिल्म का नया पोस्टर जारी किया है जिसमें इसकी तय डेट 14 जनवरी 2022 ही मेंशन है. पोस्ट में कहीं भी ये जानकारी नहीं कि प्रभास और पूजा स्टारर फिल्म को पोस्टपोन किया जा रहा है. वहीं मीडिया फिल्म की पीआर टीम ने बयान जारी कर बताया कि 350 करोड़ रुपए के बजट की फिल्म मकर संक्राति के दिन (14 जनवरी) को सिनेमाघरों में आएगी. इसे स्थगित नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही मेकर्स ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही र्यूमर्स यानी अफवाहों पर गौर न करें. पहले कहा जा रहा था कि कोविड के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित कई राज्यों में थिएटर्स बंद हैं जिसके चलते राधे श्याम भी रिलीज को टाल रहे हैं.

This New Year Witness the Biggest war between Love & Destiny 💕🚢 from #RadheShyam #HappyNewYear2022

Starring #Prabhas & @hegdepooja@director_radhaa #BhushanKumar @TSeries @UV_Creations @GopiKrishnaMvs @AAFilmsIndia pic.twitter.com/Y58RMMApJA

— Radhe Shyam (@RadheShyamFilm) January 1, 2022