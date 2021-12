RRR Trailer रिलीज होने के बाद ट्रेंड में राजमौली की Bahubali, यूजर ने लिखा, Bollywood Finished तुम सेमी पोर्न...

राम चरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (JR NTR), अजय देवगन (Ajay Devgn) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म RRR के ट्रेलर का लाखों लोग लंबे वक्त से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जो कि आखिरकार अब खत्म हुआ. फिल्म की टीम ने गुरुवार (9 दिसंबर) को ट्रेलर रिलीज किया जिसके दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. इसे देखने के बाद फिल्म को थिएटर में देखने की एक्साइटमेंट बढ़ गई है जो कि 7 जनवरी को देशभर के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी.

2 मिनट 44 सेकंड का ट्रेलर जबरदस्त एक्शन से भरपूर है. राजामौली ने अपने नायकों अल्लूरी सीताराम राजू यानी राम चरण और कोमाराम भीम यानी एनटीआर को अलौकिक शक्ति वाले मनुष्यों के रूप में दिखाया है. ट्रेलर को देखने के बाद बहुत से लोग इस फिल्म की तुलना बाहुबली से कर रहे हैं और तमाम यूजर्स बॉलीवुड की बुराई कर रहे हैं. Abey Kuruwila नाम के यूजर ने लिखा, ‘बाहुबली के बाद RRR का ट्रेलर सुपर एक्साइटिंग है… डियर बॉलीवुड तुम फिनिश हो चुके हो, तुम साउथ सिनेमा से मैच नहीं कर सकते….तुम सिर्फ सेमी पोर्न मूवीज बनाते हो और कुछ रिमेक्स गाने और पैसे कमाते हो…’

After Bahubali ..

It’s RRR.. super exciting trailer.

Dear Bollywood,

You are finished , you can’t match with South cinema.

Just make semi porn movies .. and make remix songs .. earn money

— Abey Kuruwila 🎭 (@kuruwila) December 9, 2021