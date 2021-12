राजामौली का खुलासा, Ram Charan और Jr NTR के बेकार के झगड़ों ने बर्बाद किए RRR की शूटिंग के 20 से अधिक दिन

राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) की अपमिंग एपिक फिल्म ‘आरआरआर’ (RRR) का देशभर के दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे है. ट्रेलर ने लाखों लोगों की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ा दी है. फिलहाल ‘RRR’ की टीम इसका जोर-शोर से प्रमोशन करने में बिजी है. प्रमोशन के दौरान ही फिल्म के निर्देशक राजामौली (SS Rajamouli) ने लीड एक्टर राम चरण और एनटीआर के बारे में कुछ दिलचस्प बातों का खुलासा किया है. इस दौरान उनके साथ ये दोनों और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) मौजूद रहीं.

राजामौली (Director Rajamlouli) ने हैदराबाद में शनिवार को मीडिया से बातचीत के तेलुगू के टॉप सुपरस्टार राम चरण और जूनियर एनटीआर के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में कहा, ‘उन्होंने अपने स्कूल के पहले दिन बच्चों की तरह काम किया.’ जैसे ही निर्देशक ने दोनों को लेकर कुछ बोलना शुरू किया, राम चरण ने जूनियर एनटीआर को इशारा किया. उनके इशारे पर, NTR ने राजामौली को गुदगुदाया और सभी एक दूसरे के साथ मजाक मस्ती करते नजर आए.

राजामौली ने तेलुगू भाषा में कहा, ‘राम चरण और जूनियर एनटीआर के व्यर्थ के विवाद के कारण शूटिंग के 20 से अधिक दिन बर्बाद हो गए. देखिए, वे सेट पर इस तरह का व्यवहार करते हैं. एक के पास शिकायत आती है कि दूसरे ने बच्चों की तरह चुटकी ली है. हम दोनों के विशाल स्टारडम के बारे में बात करते हैं. हजारों प्रशंसक इनके बारे में जानने के लिए बेताब हैं, लेकिन असल में बच्चों की तरह कार्यों को करते हैं.’

Their reaction is priceless…

Our BHEEM & RAM reacting to #RRRMovie Trailer after watching it for the first time ❤️@ssrajamouli @tarak9999 @alwaysramcharan #RRRTrailer – https://t.co/I1AdSVDSX4 pic.twitter.com/0XEWrk1IIa

— RRR Movie (@RRRMovie) December 12, 2021