Annaatthe Box Office Collection: सुपरस्टार रजनीकांत का फिर चला जादू, पहले दिन फिल्म ने की बंपर कमाई

भारत के सुपरस्टार्स की बात चले तो लिस्ट में सबसे ऊपर रजनीकांत (Superstar Rajinikanth) का नाम आता है. रजनीकांत ने सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, उत्तर भारत में भी गजब की सफलता और शोहरत हासिल की है. उनके चाहने वाले देश के कोने-कोने में हैं. इसी वजह से जब उनकी कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो वो खूब कमाई करती है. अब उनकी नई फिल्म ‘अन्नाथे’ (Annaatthe Box Office Collection Day-1) ने भी रिलीज होने के पहले ही दिन गजब की कमाई कर डाली है.

कल यानी दिवाली के दिन ‘अन्नाथे’ को भारत में रिलीज किया गया था. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक रजनीकांत की फिल्म (Rajinikanth Movie) ‘अन्नाथे’ ने सिर्फ तमिलनाडु राज्य में ही 25 से 30 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर ली है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रैकर रमेश बाला के 4 नवंबर के एक ट्वीट के अनुसार फिल्म ने दुनियाभर में 11 करोड़ से ज्यादा रुपये की कमाई की है. इसमें ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप की कमाई शामिल नहीं है. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ये फिल्म 2200 स्क्रीन पर रिलीज की गई है वहीं विदेशों में 1100 स्क्रीन पर इसे रिलीज किया गया है.

#BOXOFFICE UPDATE:#Annaatthe collects ~USD$1.5M [₹ 11.25 Cr] across all first shows overseas excluding UK & Europe! https://t.co/zma0iRwp4v

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 4, 2021