Rajinikanth Health update: रजनीकांत की हुई कैरोटिड एंडाटेरेक्टॉमी सर्जरी, स्वास्थ्य में हो रहा सुधार

तमिल सिनेमा (Tamil Cinema) के दिग्गज एक्टर रजनीकांत (Rajinikanth) को गुरुवार को चक्कर आने के बाद कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को उनकी एक माइनर सर्जरी (Rajinikanth surgery) की गई. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अरविंदन सेल्वाराज के अनुसार एक्टर को कैरोटिड आर्टरी रीवेस्कुलराइजेशन की सलाह दी गई है, जो कि 29 अक्टूबर यानी कि आज सफल हुआ है. इसके बाद अब उनके हेल्थ अपडेट को लेकर जानकारी दी जा रही है कि वो जल्दी रिकवरी कर रहे हैं. लेकिन, उन्हें अभी कुछ और दिन अस्पताल में ही बिताने पड़ेंगे.

दरअसल, अस्पताल की ओर से एक स्टेटमेंट (Rajinikanth Health) जारी किया गया कि ‘रजनीकांत को चक्कर आने के बाद चेन्नई के कावेरी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनका पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है और उन्हें कैरोटिड आर्टरी रीवेस्कुलराइजेशन की सलाह दी गई. इसकी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो गई है और उन्हें कुछ दिनों में ही छुट्टी दे दी जाएगी.’

Rajinikanth was admitted following an episode of giddiness. He was thoroughly evaluated & was advised to undergo Cartoid Artery revascularisation. Procedure was performed successfully today. He is likely to be discharged from the hospital after few days: Kauvery Hospital, Chennai pic.twitter.com/HAITQ5ji84

— ANI (@ANI) October 29, 2021