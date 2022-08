Raksha Bandhan 2022: रक्षा बंधन पर राखी बांधने के बाद मशहूर एक्ट्रेस ने छुए भाई के पैर, वायरल हुआ VIDEO

निहारिका कोनिडेला (Niharika Konidela) एक भारतीय एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगू फिल्मों में काम करती हैं. उन्होंने साल 2016 में आई फिल्म ‘ओका मनसु’ (Oka Manasu) से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. अभिनय के अलावा वे अपने प्रोडक्शन हाउस ‘पिंक एलीफेंट पिक्चर्स’ के तहत फिल्मों और वेब सीरीज का निर्माण करती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने सोशल अकाउंट पर रक्षा बंधन सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है जिसके जरिए वे फैंस का अटेंशन लेती दिख रही हैं.

निहारिका कोनिडेला ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम 2 रील वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वे भाई वरुण कोनिडेला को राखी बांधते और आरती देते दिख रही हैं. दिलचस्प बात ये भी है इस रील में एक्ट्रेस अपने बड़े भाई के पैर पारंपरिक अंदाज में दोनों हाथों से पैर छूते दिख रही हैं. इस वीडियो के कैप्शन में निहारिका ने लिखा, ‘अब बहुत हुआ बहन…’ (Enough is enough! Sisters! Expose them!!.)…अभिनेत्री का ये रील देख फैंस मजाकिया इमोजी भेज रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Nihaa Konidela (@niharikakonidela)



बहरहाल, जो भी हो निहरिका और उनके बड़े भाई इस वीडियो में काफी क्यूट दिख रहे हैं. एक्ट्रेस का ये अंदाज बयां करता है कि वे अपने कल्चर से जुड़ी हैं और बड़ों का सम्मान करती हैं. वैसे साउथ के लोगों की यही बात फैंस को पसंद आती है, वे कितने ही बड़े स्टार क्यों न बन जाएं लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते.

अमिताभ बच्चन की फिल्म में दिख चुकीं निहारिका

बात अगर निहारिका के वर्कफ्रंट को लेकर करें तो वे आखिरी बार ‘Sye Raa Narasimha Reddy’ में दिखी थीं. इस फिल्म में चिरंजीवी, अमिताभ बच्चन, तमन्ना भाटिया, विजय सेतुपति और जगपति बाबू अहम भूमिका में हैं. निहारिका ने Zee5 की मशहूर वेब सीरीज ‘Oka Chinna Family Story’ को प्रोड्यूस किया है और टीवी के डांस रिएलिटी शो Dhee Junior की होस्ट भी रही हैं.

