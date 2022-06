SS Rajamouli की RRR में Ram Charan-Jr NTR को बताया जा रहा समलैंगिक! लोगों ने यूं दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर एक बार फिर ‘आरआरआर’ (RRR) ट्रेंड कर रही है. फिल्म के लीड स्टार राम चरण (Ram Charan) और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं. इनकी दोस्ती को देख जहां तमाम लोगों को हिंदी फिल्म शोले के जय-वीरू याद आ गए थे लेकिन अब बहुत से यूजर्स ट्विटर पर ‘गे रोमांस’ (Gay Romance) के तौर पर पोस्ट कर रहे हैं. कुछ पश्चिमी दर्शक ट्वीट कर रहे हैं कि उन्होंने राम चरण और जूनियर एनटीआर के बीच रोमांस को मनोरंजन के तौर पर एंजॉय किया. हालांकि, बहुत से दर्शक निर्देशक एस एस राजामौली (SS Rajamouli) की ‘आरआरआर’ को दिल छू लेने वाली समलैंगिक (Gay Story) फिल्म बता रहे हैं.

RRR is one of the best gay romance films. How people don’t see that is crazy. — Walt (@Uber_Kryptonian) June 2, 2022

Ram Gopal Varma के बाद पश्चिमी दर्शक RRR को बता रहे गे स्टोरी

‘आरआरआर’ को लेकर लोगों की प्रतिक्रयाएं गौर करने योग्य हैं, क्योंकि ये फिल्म स्वतंत्रता से पहले वाले दौर को पर्दे पर दर्शानी वाली जबकि उसे गे रोमांस कहा जा रहा है.

kick off pride month by watching the indian period gay romance action drama RRR on Netflix now pic.twitter.com/JprvRE2Aj8 — Advit (@rebelmooned) June 1, 2022



फिल्म ब्रोमांस पर बेस्ड कह सकते हैं लेकिन गे की कहानी पर कतई आधारित नहीं है. फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma Twitter) ने टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने लिखा, ‘मैं सही था, वे इतने समलैंगिक हैं’ पश्चिमी दर्शकों का परसेप्शन के अनुसार भी ‘आरआरआर’ एक समलैंगिक कहानी यानी गे स्टोरी है.

I was right 😎 “They are so gay’ Western audience’s perception of ‘RRR’ as a gay story https://t.co/OxVDVr5Qsp — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 2, 2022

Gays: RRR (on Netflix) is fun, camp and full of hot guys. It’s ABSOLUTELY missing a kiss between the 2 leads, but still… pic.twitter.com/dkNJiiDt7y — Tom Katsumi (@tomkatsumi) May 31, 2022

Just write ‘RRR is a gay movie’ in Google search engine. Western viewers should have suffered from mental disease even they can’t digest movie based on hardcore friendship of two male characters. — Pratik™ (@Thepratik10) May 26, 2022

सबसे ज्यादा कमाने वाली तीसरी भारतीय फिल्म है RRR

‘आरआरआर’ को 1 जून को अमेरिका में फिर से रिलीज़ किया गया था. जूनियर एनटीआर, राम चरण, आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर फिल्म दो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों- अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक काल्पनिक कहानी है. इसने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी कमाई की और 1,100 करोड़ रुपएसे अधिक का कारोबार किया है. इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर नजर रखने वालों के अनुसार, यह अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है.

OTT पर देख सकते हैं RRR

फिल्म अब ओटीटी पर उपलब्ध है जिसके हिंदी वर्जन को आप Netflix और साउथ के वर्जन को Zee5 पर देख सकते हैं. फिल्म को दुनिया भर से अपने सराहनीय प्रदर्शन, शानदार सिनेमाई पैमाने, एक्शन और ड्रामा के लिए वाहवाही मिली. ‘आरआरआर’ ने राम चरण और जूनियर एनटीआर को भी दर्शकों और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा मिली है.

