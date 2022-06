Ram Charan ने बड़ा दिल दिखाकर ड्राइवर के जन्मदिन पर लुटाया प्यार, पत्नी और खास दोस्तों संग होस्ट की पार्टी

साउथ के मेगास्टार राम चरण (Ram Charan) की दरियादिली के किस्से तो हम आपको आए दिन ही बताते हैं. वे उनसे ताल्लुक रखने वाले हर एक शख्स के बारे में सोचते हैं और इसीलिए लोग उन्हें मास स्टार यानी जनता का हीरो कहते हैं. अभिनेता अपने चाहने वालों का खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए लोग उन्हें दिल ओ जान से चाहते हैं. पिता चिरंजीवी (Chiranjeevi) के नक्शेकदम पर चलते हुए ‘आरआरआर’ अभिनेता राम चरण ने हाल ही में अपने ड्राइवर नरेश का जन्मदिन सेलिब्रेट किया.

राम चरण ने ड्राइवर का जन्मदिन

राम चरण की अपने ड्राइवर के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं और लोग उन्हें सराह रहे हैं. पिक्चर्स में आरआरआर अभिनेता को अपने ड्राइवर के साथ मुस्कुराते हुए देखे जा सकते हैं. रमेश के जन्मदिन पर अभिनेता की पत्नी उपासना कामिनेनी भी अपने पति के साथ पार्टी में शामिल हुईं. इस दौरान राम चरण ने सफेद टी-शर्ट और ब्लैक कलर की डेनिम में दिखे तो वहीं गुलाबी ऑफ-शोल्डर ड्रेस में उपासना खूबसूरत लग रही थीं. कुछ खास लोगों के साथ ड्राइवर के लिए ये पार्टी (intimate birthday celebration) राम चरण की ओर से होस्ट की गई थी.

Mega Powerstar Ram Charan hosts an intimate birthday bash for his driver Naresh & the pictures will leave you with a smile This heartfelt gesture by RC ❤️ speaks volumes about how he takes care of his co-workers and loved ones.#communiquefilmpr #RamCharan pic.twitter.com/qSg3l8TxPl

