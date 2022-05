Ram charan और Jr NTR की फिल्म RRR का हिंदी वर्जन ओटीटी पर रिलीज को तैयार, जानें कब और कहां देख सकते हैं मूवी

राम चरण (Ram charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR), आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और अजय देवगन (Ajay Devgn) स्टारर फिल्म ‘RRR’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है. इस पांच भाषाओं हिंदी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया गया था. हर भाषा में ही मूवी ने कमाल कर दिखाया था. ऐसे में अब एस एस राजामौली की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचाने को तैयार है. इसे Zee5 पर 20 मई को रिलीज किया जाएगा. मगर सवाल है कि इसकी हिंदी वर्जन कब और कहां देख सकते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं.

‘RRR’ का हिंदी वर्जन (RRR Hindi Version) 2 जून, 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा. नेटफ्लिक्स की ओर से इस बात की घोषणा ट्विटर पर की गई है. ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से फिल्म के हिंदी वर्जन को लेकर ट्वीट किया गया कि ‘क्या आपने सुना? हम उत्साहित हैं. RRR हिंदी वर्जन आ रही है नेटफ्लिक्स पर और हम तैयार है.’ इसके बाद तो इनका ट्वीट तेजी से वायरल हो गया है और फैंस भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए हैं. एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, ‘नेटफ्लिक्स आपके पास नेटफ्लिक्स इंडिया की एक सोने की खान है. बस दुनिया को बताएं कि आपके पास सोना है. ये सच में आपके लिए जादू का काम करेगा. वेस्ट मीडिया आर्टिकल्स RRR के प्रति प्यार का सबूत हैं’. इसके अलावा अन्य नेटिजन्स भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं. वो भी इस मूवी को जल्द देखने के लिए उत्साहित हैं.

