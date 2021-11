Ram Charan स्टारर 'RC15' में 7 मिनट के सीक्वेंस पर मेकर्स ने किए 70 करोड़ रुपए खर्च, जानें सीन की खासियत

साउथ के सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) बाहूबली फेम डायरेक्टर एस एस राजमौली की फिल्म ‘RRR’ की शूटिंग खत्म कर चुके हैं. फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. तेलुगू फिल्म जनवरी 2022 को रिलीज की जाएगी. फिल्म में रामचरण धांसू एक्शन करते नजर आएंगे. बहरहाल, यहां हम आपको शंकर के साथ आने वाली रामचरण की नई फिल्म ‘RC15’ (tentatively titled) के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बड़े बजट की फिल्म है.

चौंका देने वाले होंगे रामचरण की RC15 के एक्शन्स

जानकारी के अनुसार, शंकर के निर्देशन में बन रही ‘आरसी 15’ की लागत तकरीबन 200 करोड़ रुपए है. ये फिल्म काफी स्टाइलिश एक्शन एंटरटेनर बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में सिर्फ एक ट्रेन फाइट सीक्वेंस फिल्माए जाने पर 70 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. एक्शन दृश्यों की बात करें तो निर्देशक शंकर दर्शकों को इंप्रेस करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं. उन्होंने एक्शन दृश्यों की निगरानी के लिए स्टंट कोरियोग्राफर अनबरीव को चुना है.

Oka Train fight with Lungi look

That too ManOfMasses @AlwaysRamCharan Deadly Combination

Oka 100klm speed lo velthunna Train sudden ga pattalu thappipothe Aa area motham ye vidamga allakallolam aipotundo ala aipoddi theatres and Fans and Common audience paristithi#RC15

— KD_®©_ (@Alwayz_KDR) November 8, 2021