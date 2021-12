Ram Charan, NTR और Alia Bhatt की RRR की बुकिंग, रिलीज से पहले US में बड़ी संख्या में बिके फिल्म के टिकट

रामचरण (Ram Charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘RRR’ का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर ने तो इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है और इसके गाने भी शानदार हैं. यही वजह है कि एस एस राजमौली (SS Rajamouli) की फिल्म देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशी दर्शक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ‘RRR’ को रिलीज होने में एक माह से भी कम का समय रह गया है और इसे देखने वालों की एक्साइटमेंट इस कदम बढ़ रही है कि एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है.

Quote or Reply with your favourite shot from #RRRTrailer !! #RRRMovie Trailer – https://t.co/I1AdSVDSX4 pic.twitter.com/EaI10RG4IY

— RRR Movie (@RRRMovie) December 13, 2021