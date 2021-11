'RRR' Ticket: रामचरण- Jr NTR स्टारर फिल्म के टिकट की कीमत बढ़ाने के लिए कोर्ट जाएंगे मेकर्स? जानिए

राम चरण (Ram charan), जूनियर एनटीआर (Jr NTR) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ‘RRR’ का देशभर के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का निर्देशन बाहुबली फेम एसएस राजामौली (SS Rajamouli) ने किया है. ये फिल्म 7 जनवरी, 2022 को रिलीज़ होने वाली है, लेकिन इससे पहले आपको ‘RRR’ के टिकट की कीमतों के बारे में जानना जरूरी है. मेकर्स ने ‘आरआरआर’ (RRR) को बड़े पैमाने पर शूट किया गया है जिसकी लागत 400 करोड़ रुपए है. मेकर्स का कहना है कि सिनेमाघरों में टिकट की कीमतों में कमी के साथ फिल्म पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अधिक बजट वाली इस फिल्म को शुरुआत में शानदार प्रदर्शन की जरूरत है.

सस्ती टिकटों से होगा फिल्म मेकर्स का नुकसान

हालांकि, अब फिल्म मेकर्स ने मल्टीप्लेक्स चैन के साथ गठजोड़ कर ‘RRR’ के पहले गाने नाचो-नाचो सॉन्ग को प्रमोट करना शुरू कर दिया है. हाल ही में चर्चा थी कि आंध्र प्रदेश में टिकट की कीमतें फिल्म की रिलीज के लिए एक बाधा साबित होंगी. रिपोर्टों में कहा गया है कि बड़े बजट की फिल्म को एपी (Andhra Pradesh) रीजन में 100 C में बेचा गया था और अब प्रोड्यूसर खरीदारों के लिए बिक्री मूल्य कम करने के इच्छुक नहीं हैं. बता दें कि एपी ने पहले बड़े बजट वाली फिल्मों को फर्स्ट वीक के लिए टिकट की कीमतों को बढ़ा दिया था लेकिन हाल ही में कीमतों के रेगुलराइज्ड होने की खबरों ने कई मेकर्स की योजनाओं को असर डाला है.

It is true that the slashing of ticket prices will affect our film immensely. But we at #RRRMovie have no intention of going to court. We are trying to approach the honourable Andhra Pradesh CM garu and explain our situation for an amicable solution.

