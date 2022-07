राम चरण की पत्नी उपासना कामिनेनी ने किया मां नहीं बनने की वजह का खुलासा, बात सुनकर खुश हुए सदगुरु; कही ये बात

Why Ram charan And Upasana Kamineni Dont want to child: साउथ के सुपरस्टार राम चरण (Ram Charan) के दुनिया भर में खूब प्रशंसक हैं, लोग न सिर्फ उन्हें उनके अभिनय की वजह से पसंद करते हैं बल्कि असल जिंदगी में भी वे एक नेक और दयालु इंसान हैं. उनके कई फैंस उनके पिता बनने की खुशखबरी सुनने का इंतजार कर रहे हैं. अभिनेता ने 2012 में उपासना कामिनेनी (Upasana Kamineni Konidela) से शादी की थी और एक दूजे के साथ 10 साल से ज्यादा का शानदार वक्त बिताने भी ये कपल अभी पेरेंट्स बनने के लिए एक्साइटेड नहीं है.

बिन बच्चों के खुशहाल जीवन जी रहे राम चरण- उपासना

जी हां, राम चरण और उपासना कामिनेनी (Ram Charan Wife Upasana Kamineni Konidela) एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं लेकिन अभी भी वे दोनों अपना खुद का परिवार शुरू करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं. ऐसे में उनके फैंस जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह हो सकती है ये कपल लंबा वक्त बीत जाने के बाद भी पेरेंट्स नहीं बनना चाहते हैं. हाल ही में हुई बातचीत में, दोनों ने स्पष्ट किया है कि वे जल्द ही एक परिवार शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं, हालांकि, उपासना की सद्गुरु के साथ हाल की बातचीत ने अब सभी का ध्यान इस ओर खींचा है.

ये है रामचरण- उपासना के पेरेंट्स न बनने की वजह

सदगुरु से बातचीत में उपासना कामिनेनी कोनिडेला ने कहा, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं और मुझे अफने परिवार से बहुत प्यार है. इसके बाद वे 3 आरआरआर (relationship, reproduction and role in life) के बारे में बात करती हैं. वे कहती हैं, ‘RRR को लेकर मेरा मतलब रिलेशन, रिप्रोडक्शन की क्षमता है और लाइफ में मेरा रोल से है. मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं हैं, जो इसका जवाब चाहती हैं. उसके ठीक बाद उपासना ने खुलासा किया कि वे जनसंख्या नियंत्रण (Population control) के कारण बच्चा नहीं चाहती है.

उपासना की बात सुन सदगुरु ने कही उन्हें अवॉर्ड देने की बात

उपासना की बात पर सदगुरु अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं, ‘अगर तुम इसी तरह से रहती हो और रिप्रोड्यूसिंग (बच्चा) नहीं करती हो तो मैं तुम्हें एक अवॉर्ड दूंगा. मैंने पहले भी उन सभी यंग महिलाओं के लिए अवॉर्ड की अनाउंसमेंट की है, जो हेल्दी हैं, प्रजनन कर सकती हैं, बावजूद इसके उन्होंने न करने का ऑप्शन चुना है. ये सबसे बड़ी सेवा है, जो आप अभी कर सकती हैं. ये एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है. हम यानी मानव की जनसंख्या अभी बहुत है. हम अगले 3o-35 सालों में 10 अरब की तरफ बढ़ रहे हैं. मनुष्य कार्बन फुटप्रिंट को लेकर परेशान है, लेकिन अगर ह्यूमन फुटप्रिंट कम हो जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी. इसलिए उन महिलाओं को देखना अच्छा है, जिन्होंने रिप्रोड्यूस न करने का ऑप्शन चुना है.’

सदगुरु को अपनी मां और सास से मिलाना चाहती हैं उपासना

सदगुरु की बात पर रिएक्ट करते हुए उपासना ने उत्तर दिया, ‘मैं आपकी बहुत जल्द अपनी मां और सास से बात करवाऊंगी.’ सद्गुरु ने उनके विचार पर जो कहा, उसे सुनकर राम की पत्नी प्रभावित हुई और उसने दावा किया कि वे उन्हें जल्द ही अपनी मां और सास से मिलना पसंद करेगी.

