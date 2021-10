Ram gopal verma ने की शादी की नरक और तलाक की स्वर्ग से तुलना, कभी खुद ने लड़की संग किया था 'अश्लील डांस'!

साउथ सिनेमा (South Cinema) के सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन (Nagarjuna) के बेटे नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और बहू सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) के अलग होने की खबरों ने सभी को शॉक्ड कर दिया है. दोनों के रिश्ते में दरार आने को लेकर पिछले काफी दिनों से मीडिया में खबरें आ रही थीं, जिस पर अब कपल ने पक्की मुहर लगा दी है. दोनों के फैसले से पापा नागार्जुन भी काफी दुखी हैं. इसी बीच अब फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) ने शादी और तलाक को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने ‘शादी को मौत और तलाक को पनर्जन्म’ बताया है.

राम गोपाल वर्मा ने शादी और तलाक को लेकर किए कई ट्वीट

राम गोपाल वर्मा ने शादी और तलाक को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट (Ram Gopal Verma Twittes) किए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी कड़ी में उनका पहला ट्वीट है, ‘शादी नहीं तलाक को सेलिब्रेट करना चाहिए… शादी मौत है और तलाक पुनर्जन्म.’ इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने एक पुराने वीडियो का लिंक भी शेयर किया है, जिसमें वो ये सारी बातें बोलते दिख रहे हैं.

Not Marriages, Divorces should be celebrated..Marriage is death and Divorce is rebirth💐💐💐 https://t.co/87HKdcAQ6L via @YouTube

दूसरे ट्वीट में फिल्म मेकर ने लिखा, ‘शादी ब्रिटिश का नियम है… तलाक आजादी है… शादी हिटलर है, जो यु्द्ध को जन्म है. तलाक गांधी जी की जीती हुई आजादी है.’

इसी कड़ी में राम गोपाल का तीसरा ट्वीट है, ‘शादी एक बीमारी है… और तलाक इलाज है.’ इसके बाद उन्होंने चौथे ट्वीट में लिखा, ‘तलाक शादी से ज्यादा इन्जॉय किया जाना चाहिए. क्योंकि शादी में आपको पता नहीं होता है कि आपको क्या मिल रहा है. जबकि तलाक में आप इससे बाहर आते हो.’

राम गोपाल वर्मा ने पांचवे ट्वीट में लिखा, ‘शादियां नरक के समान है और तलाक स्वर्ग के.’ इसके बाद उन्होंने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा, ‘अधिकांश शादियां बहुत कम समय तक ही टिकती हैं. एक असली संगीत समारोह तलाक के बाद भी होना चाहिए. जहां पर नाच-गाकर लोग इसे इन्जॉय कर सकें.’ इसी तरह से राम गोपाल वर्मा के ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोगों के खूब सारे रिएक्शन्स देखने के लिए मिल रहे हैं. बता दें कि इससे पहले उन्होंने आमिर खान और किरण राव के तलाक पर भी इसी तरह के ट्वीट्स किए थे.

