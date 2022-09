लोगों को पसंद नहीं आया राणा दग्गुबाती का व्यवहार, Bollywood boycott के बाद टॉलीवुड का हो रहा बहिष्कार

दक्षिण के सुपरस्टार राणा दग्गुबाती (Rrana Daggubati), जिन्हें बाहुबली में भल्लालदेव के किरदार के लिए बड़े पैमाने पर लोकप्रियता मिली है. अभिनय के अलावा लोगों को आम तौर पर उनका विनम्र स्वभाव भी पसंद आता है. लेकिन हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में राणा कुछ अलग ही तरह के तेवर में दिखे जिसका कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं तो तमाम उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं. अभिनेता हाल ही में पत्नी मिहिका के साथ एक पवित्र यात्रा के लिए तिरुपति मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे, जहां वे पारंपरिक वेशभूषा में दिखे. मंदिर के दौरा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

दरअसल, जहां जैसे ही लोगों ने राणा दग्गुबाती को मंदिर के पास देखा तो उनकी एक झलक पाने के लिए पीछा करने लगे. तभी एक फैन ने उनके साथ फोटो क्लिक कराने की जिद की लेकिन राणा ने उसे मना कर दिया और आगे बढ़ गए. वीडियो में अभिनेता से एक प्रशंसक को सेल्फी के लिए उनके पास जाते देखा जा सकता है, लेकिन बाहुबली स्टार का रवैया ने बहुत सारे लोगों को चकित कर दिया. राणा ने उनका फोन छीन लिया और क्लिक करने से बचते रहे. कुछ लोगों ने उनके इस रवैये को गलत तरीके से लिया और उन्हें असभ्य करार दिया. तो तमाम ने उनका समर्थन भी किया. वीडियो को HT City द्वारा शयर किया गया है जिस पर राणा के खिलाफ कई लोग रिएक्शन्स दे रहे हैं.

In a recently released clip, Actor @RanaDaggubati, who recently visited the #Tirupati temple along with wife #MiheekaBajaj & his father #DSureshBabu, snatched a fan’s mobile phone away after he approached the actor for a selfie #ranadaggubati #WATCH pic.twitter.com/8lxIPGiqly

