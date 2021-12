Ranbir Kapoor ने Alia Bhatt संग तेलुगू में किया Brahmastra का प्रमोशन, राजामौली के साथ खुश हुए Karan Johar

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) इन दिनों अपने अपकमिंग फिल्म ‘RRR’ को लेकर तो पहले ही चर्चा में हैं और अब वे ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. फिल्म को अभिनेत्री अपने बॉयफ्रेंड और को-स्टार रणबीर कपूर के साथ जोर-शोर से प्रमोट कर रही हैं. हाल ही में दोनों स्टार साउथ में अपनी आगामी हिंदी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे. दिलचस्प बात ये है कि इस दौरना ‘ब्रह्मास्त्र’ स्टार (Brahmastra star cast) ने फिल्म को तेलुगू भाषा में बोलकर प्रमोट किया.

दरअसल, इस बीच RRR के फिल्म निर्माता एसएस राजामौली (SS Rajamouli) भी उपस्थित थे जिन्होंने आलिया की ‘ब्रह्मास्त्र’ (Brahmastra) को भी हैदराबाद के लोगों के सामने तेलुगू में पेश करने का फैसला किया. बाहुबली फेम निर्देशक ने अयान मुखर्जी (Ayan Mukherji) की फिल्म के लिए एक प्रेस मीट बुलाई. मीडिया से बातचीत में करण जौहर भी मौजूद थे जिनके सामने रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) ने तेलुगू में कुछ शब्द बोले. गौरतलब है कि आलिया ने RRR के लिए लॉकडाउन के दौरान तेलुगू सीखी है और फिल्म को प्रमोट करने के लिए भी उन्होंने साउथ की भाषा का इस्तेमाल किया था. अब वे ‘ब्रह्मास्त्र’ का प्रचार भी दक्षिण भारतीय राज्य में वहां की लैंग्वेज में कर रही हैं.

The dream association! ✨

Rajamouli Garu & Brahmāstra

Gratitude. Excitement. Gratitude !

Huge Day in our Journey – The announcement of this association…

Rajamouli Garu – the blessing of his name on Brahmāstra is a dream nurtured over many years! pic.twitter.com/XY97bYfrqh

— BRAHMĀSTRA (@BrahmastraFilm) December 18, 2021