Saina Nehwal के लिए Aamir khan संग काम कर चुके Siddharth ने किया Sexist कमेंट, ट्विटर पर पड़ी गालियां

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार सिद्धार्थ अक्सर अपने बयानों के जरिए चर्चा में रहते हैं. इस बार उन्होंने देश को अपने खेल के जरिए गौरवान्वित करने वाली बैडिमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को लेकर विवादित टिप्पणी की है. सिद्धार्थ ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर साइना को लेकर कुछ ऐसा लिखा है जिसके चलते वे ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं. इतना ही नहीं अब राष्ट्रीयला आयोग भी अभिनेता के खिलाफ एक्शन लेने की बात साफ कह चुका है और FIR करने और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.

@NCWIndia has taken cognisance. Chairperson @sharmarekha has written to @DGPMaharashtra for investigating & registering FIR in the matter. NCW has also written to @TwitterIndia for blocking the actor’s account & to take appropriate action against him for posting such remarks. https://t.co/pW1hT9zz6W

— NCW (@NCWIndia) January 10, 2022