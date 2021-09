अंडरवियर ऐड में Rashmika Mandanna की हरकत पर भड़के लोग! एक बोला- 'आपसे ऐसी उम्मीद ना थी'

साउथ (South Cinema) की नेशनल क्रश (National Crush) एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) एक बार फिर से सु्र्खियों में हैं. इस बार वो अपने किसी प्रोजेक्ट्स को लेकर नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) के साथ शूट किए एक ऐड को लेकर हैं, जिसमें वो एक अंडरवियर के विज्ञापन में नजर आ रही हैं. इसमें वो एक्टर के अंडरवियर को देख फिदा होते दिखाई दे रही हैं, जिसकी अब सोशल मीडिया पर लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं और कह रहे है कि नेशनल क्रश से ऐसी उम्मीद नहीं थी.

विज्ञापन देख लोग क्या कह रहे हैं?

अगर रश्मिका और विक्की कौशल (Rashmika Mandanna And Vicky kaushal) के ऐड की बात की जाए तो इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि एक्ट्रेस एक योगा सेशन में नजर आ रही हैं और उनके साथ विक्की भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखने के लिए मिल रहा है कि जब वो योगा करते हैं तो उनके अंडरवियर से पैंट खिसक जाती है और अंडरवियर की स्ट्रिप दिखाई देती है, जिसे देख एक्ट्रेस अपना रोमांटिक अंदाज दिखाती हैं. इसके साथ ही अगले दिन अंडरवियर की स्ट्रिप देखने के लिए रश्मिका फिर से प्लान करती हैं. इस पूरे ऐड को देख लोग सोशल मीडिया पर भड़क उठे हैं और वो उसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं साथ ही एक्ट्रेस को भी जमकर खरी-खोटी सुना रहे हैं.

One of the cheapest ads I have seen in recent times…

Actresses like @iamRashmika might be ruining it for gals out there…

I don’t think any gal will get so excited to see someone’s macho… https://t.co/GcOVdb4lDu

— Vivek Nair – The Thrifty Marketer (@vivektweetsso) September 25, 2021