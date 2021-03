Mammotty की फिल्म ‘The Priest’ की रिलीज डेट फिर टली, जानिए और किस मूवी का बिगड़ा शेड्यूल

मलयालम सुपरस्टार (Malayalam Superstar) ममूटी (Mammotty) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'द प्रीस्ट' (The Priest) की रिलीज को फिर से टालना पड़ा है. फिल्म 4 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिलहाल इसे पोस्टपोन्ड कर दिया है. दरअसल सरकार ने अभी सिनेमाघरों में दूसरा शो शुरू करने की अनुमति नहीं दी है. लेकिन मेकर्स का कहना है कि थिएटर में दूसरे शो के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आते हैं. इसलिए फिल्म को तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक सरकार दूसरे शो की परमिशन नहीं देती. इसके अलावा दुबई, सऊदी, ओमान सहित दुनिया के कई हिस्सों में थिएटर शुरू नहीं हुए हैं, जिससे फिल्म के बिजनेस पर फर्क पड़ेगा.फिल्म के डायरेक्टर जोफिन टी चाको (Jofin T Chacko) ने खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर इस खबर की पुष्टि की. उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद थी कि सरकार 1 मार्च से दूसरे शो की अनुमति देगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हम रिलीज के लिए रुकेंगे. उन्होंने कहा कि मैं खुद ममूटी का फैन हूं और फिल्म ’द प्रीस्ट के सिनेमाघरों में आने का इंतजार कर रहा हूं. बिग-बजट थ्रिलर फिल्म 'द प्रीस्ट' में ममूटी और मंजू वारियर (Manju Warrier) मेन रोल में हैं. इनके साथ एक्टर निखिला विमल, बेबी मोनिका, सनाया अयप्पन, जगदीश, वेंकटेश और शिवदास कन्नूर भी फिल्म में महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं.इस बीच मोहनलाल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'Marakkar: Lion of the Arabian Sea' की रिलीज भी आगे बढ़ा दी गई है. फिल्म 26 मार्च को रिलीज होनी थी, जिसे 13 मई तक टाल दिया गया है. सरकार की तरफ से दूसरे शो की परमिशन नहीं देने से इंडस्ट्री को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. जिसके चलते कारण फिल्मों का रिलीज आगे बढ़ाना पड़ रहा है.