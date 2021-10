RIP Puneeth Rajkumar: एक दिन पहले KGF स्टार Yash संग यूं डांस करते नजर आए थे पुनीत और अब दुनिया को कहा अलविदा

कन्नड़ सिनेमा (Kannada Cinema) के दिग्गज एक्टर पुनीत राजकुमार (Puneeth Rajkumar) ने 29 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन के बाद प्रशंसकों की भीड़ उमड़ गई है. इसमें लोग रोते-बिलखते नजर आ रहे हैं. ऐसे में अब सोशल मीडिया पर एक्टर का एक डांस वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें वो फिल्म ‘KGF’ स्टार यश (Yash) के संग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं. उनका ये वीडियो निधन से एक दिन पहले का बताया जा रहा है.

अपने चहेते सितारे को याद करते हुए पुनीत के फैंस उनके डांस वीडियो (Puneeth Rajkumar Dance video) को सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और लोग इस पर खूब रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में यश के अलावा शिवराज कुमार भी साथ में ही नजर आ रहे हैं. वीडियो पर लोगों का जबरदस्त रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है. पुनीत राजकुमार का डांस वीडियो फिल्म ‘बजरंगी 2’ के रिलीज होने से पहले एक ईवेंट है. एक मौके पर पुनीत, यश और शिवराज कुमार के अलावा संतोष आनंद्रम, रिषभ शेट्टी और दिनाकर भी मौजूद थे.

Day before yesterday #PuneethRajkumar

Life is like a water bubble pic.twitter.com/NNIWEtTNM7

— Jayadeep (@Its_Jdeep) October 29, 2021