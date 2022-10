Kantara collection: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने आयुष्मान खुराना की Doctor G को पछाड़ा, 4 दिन में की बंपर कमाई

अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी (Rishabh Shetty) की कन्नड़ फिल्म कांतारा (Kantara box office collection in Hindi) ने होम बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन किया है. फिल्म के कन्नड़ वर्जन (Kanatara Hindi) ने जहां दुनिया भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया तो वहीं अब ये दूसरी भाषाओं से भी बंपर कमाई कर रही है. जिस तरह से प्रशांत नील की ‘केजीएफ’ ने हिंदी वर्जन से ताबडतोड़ कलेक्शन किया था और अब कांतारा भी उत्तर के दर्शकों को काफी पसंद आ रही है. इसका हिंदी वर्जन बॉलीवुड के सुपरस्टार आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी को पछाड़ आगे निकल गया है.

Boxofficeindia.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक ‘कांतारा’ ने हिंदी में अच्छा प्रदर्शन किया और इसमें 40-50 प्रतिशत की उछाल देखी गई है. फिल्म ने रिलीज के चार दिनों के बाद हिंदी बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन में 9.27 करोड़ रुपए का कारोबार किया है. शुक्रवार इसका कलेक्शन 1.27 करोड़ रुपए था और शनिवार का कलेक्शन 2.75 करोड़ रुपए जबकि रविवार को इसमें अचानक से उछाल आया और तब इसने 3.50 करोड़ रुपए की कमाई की. फिर सोमवार को थोड़ी गिरावट आई और उस दिन फिल्म को 1.75 करोड़ का मुनाफा हुआ. अब तक ये फिल्म कुल कलेक्शन 9.27 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है. फिल्म के पहले हफ्ते में 12.50 से 13 करोड़ रुपए का बिजनेस करने की उम्मीद है. वहीं दूसरी ओर फिल्म के तेलुगू वर्जन ने रिलीज के दो दिनों के भीतर ही 10 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

ट्रेड एक्सपर्ट रमेश बाला ने भी फिल्म की ग्रोथ के बारे में ट्वीट किया. ‘डॉक्टर जी’ (Doctor G Box Office Collection) में गिरावट मुख्य रूप से दिल्ली और यूपी के सिनेमाघरों में देखी जा रही है, जिससे सोमवार को कुल कलेक्शन प्रभावित हुआ है. फिल्म यूनीक कनसेप्ट पर बनाई गई है लेकिन ये दर्शकों को इंप्रेस नहीं कर सकी. ट्रेड एक्सपर्ट अतुल मोहन के मुताबिक डॉक्टर जी ने सोमवार को करीब 1.15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. वहीं होम बॉक्स ऑफिस पर कांतारा 100 करोड़ रुपये से अधिक के कलेक्शन के साथ अब तक की छठी सबसे अधिक कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है. इस साल सबसे ज्यादा कन्नड़ कमाई करने वाली यश की केजीएफ 2 1207 करोड़ रुपए है, उसके बाद केजीएफ 1 250 करोड़ रुपए के साथ है. तीसरा स्थान किच्छा सुदीप के विक्रांत रोना ने 159 करोड़ रुपए की कमाई के साथ पाया है.

#KantaraHindi has caught up with #DoctorG at the All-India Box office.. On Monday.. #KantaraHindi is expected to take the lead from today..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 18, 2022