ऋषभ शेट्टी की 'Kantara' की दहाड़ ने KGF और RRR को दिया पछाड़, बन गई IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म

‘केजीएफ’ के पहले कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी लेकिन प्रशांत नील (Prashanth Neel) निर्देशत और यश स्टारर फ्रेंचाइजी (KGF) ने सिनेमा को सफलता के नए आयाम तक पहुंचाया है. हाल ही में ‘कंतारा’ (Kantara) रिलीज हुई है जिसके चर्चे देशभर में हो रहे हैं. अब ऐसा लगता है कि हम कन्नड़ सिनेमा के गौरवशाली दिनों को देख रहे हैं. दक्षिणी सिनेमा के पावरहाउस में सबसे कम ध्यान आकर्षित करने वाला फिल्म इंडस्ट्री अक्सर सुर्खियां बटोरने लगी है. केजीएफ तूफान के बाद कन्नड़ सिनेमा में सबसे चर्चित फिल्म ऋषभ शेट्टी की कंतारा है, जो स्लीपर हिट साबित हो रही है. बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद अब फिल्म ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है.

दरअसल, कंतारा यश स्टारर KGF चैप्टर 2 को पीछे छोड़ते हुए IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्म बन गई है. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत कंतारा को IMDb पर 9.4 की रेटिंग मिली है, जो एक भारतीय फिल्म के लिए सबसे अधिक है. इसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 (8.4) और एसएस राजामौली की आरआरआर (8) है. वहीं मणिरत्नम की पोन्नियिन सेलवन के साथ 30 सितंबर को रिलीज़ हुई यह फिल्म धीरे-धीरे दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो गई है और इसे दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स ने भी सराहा है.

कंतारा को देखने के बाद साउथ के कई स्टार्स भी ऋषभ शेट्टी के अभिनय और निर्देशन के मुरीद हो गए हैं. हाल ही में फिल्म को लेकर धनुष ने लिखा, कांतारा..Mind blowing! इसे जरूर देखें. ऋषभ शेट्टी, आपको अपने आप पर बहुत गर्व होना चाहिए. बधाई हो हंबल फिल्म्स.. इसी तरह से बाउंड्रीज को लांघते रहो और आगे बढ़ाते रहो. फिल्म के सभी कलाकारों और तकनीशियनों को एक को एक Big Hug…God Bless..राणा दग्गुबाती ने भी फिल्म की टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और कंतारा को extraordinary film बताया है.

Kantara .. Mind blowing !! A must watch .. Rishab Shetty , you should be very proud of yourself. Congratulations hombale films .. keep pushing the boundaries. A big hug to all the actors and technicians of the film. God bless

— Dhanush (@dhanushkraja) October 14, 2022