Viral Video: पत्नी जेनेलिया डिसूजा के पैर दबाते दिखे रितेश देशमुख, बोले- खुश रहना है तो...

View this post on Instagram



Watch till the end... else you won’t know what it is 😝😝 Fun TB with Ritz and Geni ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #bollywoodstyle #riteishdeshmukh #geneliadsouza #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses